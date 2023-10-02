АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Германия передала Украине пакет военной помощи

Германия передала Украине пакет военной помощи
Германия передала новый пакет военной помощи. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

2 октября стало известно, что Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включающий в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Эта помощь оказана в рамках борьбы против российской агрессии.

Информация об этом размещена на сайте германского правительства.

В пакет также вошли:

  • 1 мостоукладчик Biber;
  • 2 БРЕМ Wisent 1MC;
  • 7 танковых тягачей HX81 и 12 прицепов к ним;
  • 14 гусеничных вездеходов BV 206;
  • радиостанции для танков Leopard;
  • 99 терминалов спутниковой связи SatCom;
  • 21 машина пограничной охраны;
  • 1 202 инфузионных насоса;
  • 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
  • 239 криптофонов (мобильный телефон со встроенным шифрованием SMS и телефонных разговоров);
  • комплект запчастей для БпЛА Vector;
  • 20 000 защитных очков и другое снаряжение.

Кроме Германии военную помощь окажет и Дания. Министерство обороны страны сообщило, что было выделено около 14 млн долларов для заказа боеприпасов по схеме совместных закупок для Украины от ЕС.

"С прошлого года Дания имеет возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, включая EDA", - сказал министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

В министерстве обороны Дании сообщили, что боеприпасы будут доставлены в течение 2024 года.

Военная помощь от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил 18 сентября, что его страна передаст Украине новую партию военной помощи, включающую в себя дополнительные боеприпасы, защищенные транспортные средства и системы разминирования.

24 августа стало известно, что правительство Германии   предоставил Украине новую партию военной помощи.   Поставки включают ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.

Недавно стало известно, что Германия   передает Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко