Германия передала Украине пакет военной помощи

2 октября стало известно, что Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включающий в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Эта помощь оказана в рамках борьбы против российской агрессии.

Информация об этом размещена на сайте германского правительства.

В пакет также вошли:

1 мостоукладчик Biber;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танковых тягачей HX81 и 12 прицепов к ним;

14 гусеничных вездеходов BV 206;

радиостанции для танков Leopard;

99 терминалов спутниковой связи SatCom;

21 машина пограничной охраны;

1 202 инфузионных насоса;

32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

239 криптофонов (мобильный телефон со встроенным шифрованием SMS и телефонных разговоров);

комплект запчастей для БпЛА Vector;

20 000 защитных очков и другое снаряжение.

Кроме Германии военную помощь окажет и Дания. Министерство обороны страны сообщило, что было выделено около 14 млн долларов для заказа боеприпасов по схеме совместных закупок для Украины от ЕС.

"С прошлого года Дания имеет возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, включая EDA", - сказал министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

В министерстве обороны Дании сообщили, что боеприпасы будут доставлены в течение 2024 года.

Военная помощь от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил 18 сентября, что его страна передаст Украине новую партию военной помощи, включающую в себя дополнительные боеприпасы, защищенные транспортные средства и системы разминирования.

24 августа стало известно, что правительство Германии предоставил Украине новую партию военной помощи. Поставки включают ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.

Недавно стало известно, что Германия передает Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

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