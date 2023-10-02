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Германия передала Украине пакет военной помощи
2 октября стало известно, что Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включающий в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Эта помощь оказана в рамках борьбы против российской агрессии.
Информация об этом размещена на сайте германского правительства.
В пакет также вошли:
- 1 мостоукладчик Biber;
- 2 БРЕМ Wisent 1MC;
- 7 танковых тягачей HX81 и 12 прицепов к ним;
- 14 гусеничных вездеходов BV 206;
- радиостанции для танков Leopard;
- 99 терминалов спутниковой связи SatCom;
- 21 машина пограничной охраны;
- 1 202 инфузионных насоса;
- 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- 239 криптофонов (мобильный телефон со встроенным шифрованием SMS и телефонных разговоров);
- комплект запчастей для БпЛА Vector;
- 20 000 защитных очков и другое снаряжение.
Кроме Германии военную помощь окажет и Дания. Министерство обороны страны сообщило, что было выделено около 14 млн долларов для заказа боеприпасов по схеме совместных закупок для Украины от ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"С прошлого года Дания имеет возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, включая EDA", - сказал министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.
В министерстве обороны Дании сообщили, что боеприпасы будут доставлены в течение 2024 года.
Военная помощь от Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил 18 сентября, что его страна передаст Украине новую партию военной помощи, включающую в себя дополнительные боеприпасы, защищенные транспортные средства и системы разминирования.
24 августа стало известно, что правительство Германии предоставил Украине новую партию военной помощи. Поставки включают ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.
Недавно стало известно, что Германия передает Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.
Источник фото: ua.depositphotos.com