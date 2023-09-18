Министр обороны Германии анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил во вторник, что его страна передаст Украине новую партию военной помощи, включающую в себя дополнительные боеприпасы, защищенные транспортные средства и системы разминирования.

Об этом пишет немецкое издание Віld.

Писториус сказал, что дополнительные боеприпасы, включая фугасные, минометные и минно-ракетные боеприпасы, наибольшая потребность Украины в обороне от российской агрессии. Он также заявил, что Германия передаст Украине защищенные транспортные средства, которые помогут украинским войскам эвакуировать гражданское и перемещать оборудование.

Кроме того, Германия передаст Украине системы разминирования, которые помогут очистить территорию мин и других взрывных устройств.

По его словам, общая стоимость нового пакета помощи составит 400 миллионов евро. Этот пакет является дополнением к уже оказанной Германией помощи Украине, которая включает в себя поставки Leopard 2A6, IRIS-T SLM и других систем вооружения.

Писториус заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Он сказал, что победа Украины важна не только для Украины, но и для Германии и всего мира.

"Украина не просто защищает свою территорию. Она борется за большее: за то, что авторитарные государства не могут просто вторгнуться в страну, убить людей и установить новые границы. Поэтому эта война не только против Украины. Это фундаментально о свободе. О свободе во всем. мире. А значит и о нашей свободе в Германии", - сказал он.

Военная помощь от Германии

24 августа стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новую партию военной помощи. Поставки включают ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.

Также Германия передает Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Также Украина получит 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 6 тыс. снарядов калибра 155 мм, 4 разведывательных дрона Vector, 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов, 100 пулеметов MG5 и 40 тыс. аптечек.

Кроме того, правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.