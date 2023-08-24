Германия передала Украине ракеты для Patriot и другую помощь

24 августа стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новую партию военной помощи. Поставки включают ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.

Информация об этом размещена на сайте германского правительства.

Согласно обновленным данным, Украина получила:

· ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot;

· 40 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

· 10 систем для обнаружения дронов;

· 16 армейских грузовиков Zetros;

· 510 тысяч патронов для огнестрельного оружия

Кроме того, перечень оказанной военной помощи был обновлен, добавив 90 дополнительных систем обнаружения дронов, 42 армейских грузовика Zetros и 31 миллион патронов для стрелкового оружия.

Военная помощь от Германии

17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T, являющиеся самой современной системой ПВО Германии и почти 5 тысяч боеприпасов.

Недавно стало известно, что Германия передает Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Также Украина получит 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 6 тыс. снарядов калибра 155 мм, 4 разведывательных дрона Vector, 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов, 100 пулеметов MG5 и 40 тыс. аптечек.

Германия является вторым после США поставщиком военной помощи Украине.

Кроме того, правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.