Німеччина передала Україні ракети для Patriot та іншу допомогу

24 серпня стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні нову партію військової допомоги. Поставки включають ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, розвідувальні дрони, боєприпаси та додаткове озброєння.

Інформація про це розміщена на сайті німецького уряду.

Відповідно до оновлених даних, Україна отримала:

· Ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot;

· 40 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

· 10 систем для виявлення дронів;

· 16 армійських вантажівок Zetros;

· 510 тисяч патронів для вогнепальної зброї

Крім того, перелік наданої військової допомоги був оновлений, додавши 90 додаткових систем виявлення дронів, 42 армійські вантажівки Zetros та 31 мільйон патронів для стрілецької зброї.

Військова допомога від Німеччини

17 серпня Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові ЗРК IRIS-T, які є найсучаснішою системою ППО Німеччини та майже 5 тисяч боєприпасів.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина передає Україні ще два зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також Україна отримає 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 6 тис. снарядів калібру 155 мм, 4 розвідувальні дрони Vector, 6 тягачів 8x8 HX81 та 5 напівпричепів, 100 кулеметів MG5 та 40 тис. аптечок.

Наразі Німеччина є другим після США постачальником військової допомоги Україні.

Окрім цього, уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.