Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив у вівторок, що його країна передасть Україні нову партію військової допомоги, яка включає додаткові боєприпаси, захищені транспортні засоби та системи розмінування.

Про це пише німецьке видання Віld.

Пісторіус сказав, що додаткові боєприпаси, включаючи фугасні, мінометні та мінно-ракетні боєприпаси, є найбільшою потребою України в обороні від російської агресії. Він також заявив, що Німеччина передасть Україні захищені транспортні засоби, які допоможуть українським військам евакуювати цивільних та переміщати обладнання.

Крім того, Німеччина передасть Україні системи розмінування, які допоможуть очистити територію від мін та інших вибухових пристроїв.

За його словами, загальна вартість нового пакету допомоги становитиме 400 мільйонів євро. Цей пакет є доповненням до вже наданої Німеччиною допомоги Україні, яка включає постачання Leopard 2A6, IRIS-T SLM та інших систем озброєння.

Пісторіус заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. Він сказав, що перемога України є важливою не лише для України, а й для Німеччини та всього світу.

"Україна не просто захищає свою територію. Вона бореться за більше: за те, що авторитарні держави не можуть просто вторгнутися в країну, вбити людей і встановити нові кордони. Тож ця війна не тільки проти України. Це фундаментально про свободу. Про свободу в усьому світі. А отже й про нашу свободу в Німеччині", - сказав він.

Військова допомога від Німеччини

24 серпня стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні нову партію військової допомоги. Поставки включають ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, розвідувальні дрони, боєприпаси та додаткове озброєння.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина передає Україні ще два зенітно-ракетних комплекси Patriot.

Також Україна отримає 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 6 тис. снарядів калібру 155 мм, 4 розвідувальні дрони Vector, 6 тягачів 8x8 HX81 та 5 напівпричепів, 100 кулеметів MG5 та 40 тис. аптечок.

Окрім цього, уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.