Страны ЕС заказали партию боеприпасов для помощи Украине

Семь стран ЕС использовали особую процедуру совместных закупок, установленную Европейским Союзом, для заказа боеприпасов с целью немедленной поставки необходимых артиллерийских снарядов в Украину для пополнения исчерпанных западных резервов.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что ЕС заказали артиллерийские снаряды калибра 155 мм, являющиеся одними из важнейших боеприпасов в войне на истощение между украинскими войсками и российскими захватчиками.

"Семь государств-членов уже разместили заказы на боеприпасы калибра 155 мм по ускоренной процедуре EDA", - сообщило специальное агентство, но отказалось назвать какие именно страны сделали это, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Известно только, что в группу стран входят Литва и Люксембург. При этом последний выделил на закупку 2 миллиона евро.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг в Киеве, что альянс имеет основные рамочные контракты на общую сумму 2,4 миллиарда евро (2,5 миллиарда долларов) на основные боеприпасы, включая жесткие заказы на 1 миллиард евро.

Напомним, в рамках плана по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года, Евросоюз передал Киеву 223,8 тысячи таких боеприпасов и 2 300 ракет разных типов.

В общей сложности, по данным ЕС, общая стоимость предоставленных боеприпасов составила 1,1 миллиарда евро.

Ранее Совет Европейского союза и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов для Украины, предусматривающий производство до миллиона боеприпасов в год. Данный проект был разработан для обеспечения потребностей Киева в снарядах и ракетах.