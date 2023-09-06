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В ЕС хотят удвоить производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине
Производство артиллерийских боеприпасов в Европе должно удвоиться, поскольку промышленность ЕС начала наращивать производство, пытаясь увеличить поставки боеприпасов и помочь Украине в военных усилиях.
Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на заявление главы обороны Эстонии Ханно Певкура.
"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, поэтому это положительная тенденция. Вероятно, до конца года – или в начале следующего – мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе, чем год назад", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. в интервью в понедельник.
Издание пишет, что Европейский Союз стремился увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов как для поддержки Киева, так и для пополнения запасов, поскольку Украина и Россия сжигают невероятное количество боеприпасов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако оказалось, что годы ограниченного финансирования на вооружение сделали оборонную промышленность Европы недостаточно сильной для быстрого наращивания производства. Оказалось, что военно-промышленный потенциал Европы не способен обеспечить потребность Украины.
Певкур не уточнил объемы, которые ожидается достичь промышленностью, но в документе о политике Эстонии, направленном государствам-членам в начале этого года, говорится, что блок имеет мощность производить около 300 000 снарядов в год.
Удвоение этой цифры будет означать производство 600 000 снарядов до конца этого года, причем производство будет расти. Лицо, знакомое с этим вопросом, сказало, что в следующем году мощность будет составлять 1 миллион снарядов.
Тем не менее, Вloomberg пишет, что ЕС не выполняет свое обещание послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к февралю согласно плану, принятому в начале этого года на основе предложения Эстонии. При этом Вооруженные силы Украины срочно требуют больше боеприпасов для контрнаступления, чтобы прорвать российские оборонные линии и захватить оккупированные территории.
В настоящее время блок израсходовал около половины из 2 миллиардов евро (2,2 миллиарда долларов), но доставил в Украину лишь около 224 000 боеприпасов и 2300 ракет из имеющихся запасов, заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.
Официальные лица ЕС говорят, что они обеспокоены тем, что страны-члены отправили только четверть боеприпасов в Украину.
Певкур призвал страны подписать контракты с оборонными компаниями для дальнейшего наращивания производства.
Напомним, ранее Совет Европейского союза и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов для Украины, предусматривающий производство до миллиона боеприпасов в год. Данный проект был разработан для обеспечения потребностей Киева в снарядах и ракетах.