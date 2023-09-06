В ЄС хочуть подвоїти виробництво артилерійських снарядів, щоб допомогти Україні

Виробництво артилерійських боєприпасів у Європі має подвоїтися, оскільки промисловість ЄС почала нарощувати виробництво, намагаючись збільшити постачання боєприпасів і допомогти Україні у військових зусиллях.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву голови оборони Естонії Ханно Певкура.

"Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тому це позитивна тенденція. Ймовірно, до кінця року — або на початку наступного — ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі, ніж рік тому ", — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю в понеділок.

Видання пише, що Європейський Союз прагнув збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів як для підтримки допомоги Києву, так і для поповнення запасів, оскільки Україна та Росія спалюють неймовірну кількість боєприпасів.

Проте, виявилося, що роки обмеженого фінансування на озброєння зробили оборонну промисловість Європи недостатньо сильною для швидкого нарощування виробництва. Виявилося, що військово-промисловий потенціал Європи не здатний забезпечити потреби України.

Певкур не уточнив обсяги, які очікується досягти промисловістю, але в документі про політику Естонії, надісланому державам-членам на початку цього року, говориться, що блок має потужність виробляти близько 300 000 снарядів на рік.

Подвоєння цієї цифри означатиме виробництво 600 000 снарядів до кінця цього року, причому виробництво продовжуватиме зростати. Особа, знайома з цим питанням, сказала, що наступного року потужність становитиме 1 мільйон снарядів.

Тим не менш, Вloomberg пише, що ЄС не виконує свою обіцянку надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до лютого, згідно плану, ухваленого на початку цього року на основі пропозиції Естонії. При цьому Збройні сили України терміново вимагають більше боєприпасів для свого контрнаступу, щоб прорвати російські оборонні лінії та захопити окуповані території.

Наразі блок витратив близько половини з 2 мільярдів євро (2,2 мільярда доларів), але доставив в Україну лише близько 224 000 боєприпасів і 2300 ракет із наявних запасів, заявив глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель.

Офіційні особи ЄС кажуть, що вони стурбовані тим, що країни-члени наразі відправили лише чверть боєприпасів до України.

Певкур закликав країни підписати контракти з оборонними компаніями для подальшого нарощування виробництва.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського союзу та Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів для України, який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. Даний проєкт був розроблений, щоб забезпечити потреби Києва у снарядах і ракетах.