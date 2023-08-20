США планують збільшити виробництво боєприпасів, щоб підтримувати ЗСУ взимку

Неймовірні темпи того, з якою швидкістю Україна та РФ вистрілюють боєприпаси, змусили США прискорити виробництво зброї, включаючи стандартні артилерійські снаряди НАТО. В найближчий час їх випуск планується подвоїти у порівнянні з довоєнним показником у США.

Про це пише The Washington Post.

Війна в Україні принесла бум для американських оборонних фірм, які стрімко розширюють виробництво та заводські потужності. Це також означало бюрократичну тяганину в Пентагоні, щоб вчасно отримати необхідне обладнання.

Експерти кажуть, що Сполучені Штати, інвестуючи у розширення виробництва боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, ракет протиповітряної оборони та іншої зброї, яка потрібна Україні, також повинні гарантувати, що вони зможуть підтримувати розширені потужності в міру розвитку вимог.

Вторгнення Росії в Україну виявило кризу боєприпасів у масштабах НАТО, підкресливши важливі вразливі місця у війна сучасності.

Видання пише, що наразі у США сконцентрувалися на виробництві 155-мм артилерійських снарядів які виявилися критично важливими для України в триваючому контрнаступі. Оборонні фірми працюють наскільки швидко, на скільки це можливо.

Американські офіційні особи сподіваються, що надані раніше касетні боєприпаси можуть допомогти Україні зберегти динаміку ведення бою, доки не буде виготовлено більше звичайних снарядів.

Хоча український літній контрнаступ триває лише кілька місяців, представники оборонних відомств уже дивляться на зиму, коли потенційне затишшя в боях може дозволити виробництву США та союзників збільшити кількість боєприпасів. Але Москва також не буде гаяти часу: перерва може дозволити російським військам також переозброїтися та зміцнити свої оборонні лінії.

Зуважимо, у рамках плану щодо надання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом року, Євросоюз вже передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2 300 ракет різних типів.

Раніше Рада Європейського союзу та Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів для України, який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. Даний проєкт був розроблений, щоб забезпечити потреби Києва у снарядах і ракетах.