США планируют увеличить производство боеприпасов, чтобы поддерживать ВСУ зимой

Невероятные темпы того, с какой скоростью Украина и РФ выстреливают боеприпасы, заставили США ускорить производство оружия, включая стандартные артиллерийские снаряды НАТО. В ближайшее время их выпуск планируется удвоить по сравнению с довоенным показателем в США.

Об этом пишет The Washington Post.

Война в Украине принесла бум для американских оборонных фирм, стремительно расширяющих производство и заводские мощности. Это также означало бюрократическую волокиту в Пентагоне, чтобы вовремя получить необходимое оборудование.

Эксперты говорят, что Соединенные Штаты, инвестируя в расширение производства боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, ракет противовоздушной обороны и другого оружия, необходимого Украине, также должны гарантировать, что они смогут поддерживать расширенные мощности по мере развития требований.

Вторжение России в Украину выявило кризис боеприпасов в масштабах НАТО, подчеркнув важные уязвимые места в войне ХІХ века.

Издание пишет, что в США сконцентрировались на производстве 155-мм артиллерийских снарядов, которые оказались критически важными для Украины в продолжающемся контрнаступлении. Оборонные компании работают как скоро, на сколько это может быть.

Американские официальные лица надеются, что предоставленные ранее кассетные боеприпасы могут помочь Украине сохранить динамику ведения боя, пока не будет изготовлено больше обычных снарядов.

Хотя украинское летнее контрнаступление длится всего несколько месяцев, представители оборонных ведомств уже смотрят на зиму, когда потенциальное затишье в боях может позволить производству США и союзников увеличить количество боеприпасов. Но Москва также не будет тратить попусту время: перерыв может позволить российским войскам также перевооружиться и укрепить свои оборонительные линии.

Заметим, в рамках плана предоставления Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года, Евросоюз уже передал Киеву 223,8 тысячи таких боеприпасов и 2 300 ракет разных типов.

Ранее Совет Европейского союза и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов для Украины, предусматривающий производство до миллиона боеприпасов в год. Данный проект был разработан для обеспечения потребностей Киева в снарядах и ракетах.