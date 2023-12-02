Германия передала Украине очередную партию военной помощи

1 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В пакет вошли 3840 снарядов 155-мм калибра, 250 укомплектованных наборов для осуществления взрывных работ, 725 лазерных дальномеров и прочее.

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Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.

Согласно списку, Украина еще получила два автомобиля для защиты границы, одну мобильную антенно-мачтовую систему и пять систем обнаружения дронов.

Также в пакет вошли:

четыре тягача 8x8 HX81,

4 полуприцепа,

8 грузовиков модели Zetros, три транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы),

15 высокоточных снайперских винтовок HLR 338 с боезапасом 60 000 патронов.

Украинские бойцы завершили обучение на Patriot

Добавим, что сегодня в Берлине сообщили о завершении курса подготовки еще 70 военнослужащих ВСУ – операторов ЗРК Patriot. Теперь украинские военные смогут самостоятельно работать с этим комплексом, отчитались в Бундесвере.

Это уже вторая группа украинских военных, которую подготовил Бундесвер. Курс подготовки длился более шести недель, на одной из баз военно-воздушных сил (ВВС) в Германии.

По словам генерал-лейтенанта Андреаса Марлова, был достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит украинцам самостоятельно работать с этим зенитным ракетным комплексом и, соответственно, выполнять задачи противовоздушной обороны.

Напомним, в конце ноября Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро, который включает четыре ракетных системы IRIS-T.