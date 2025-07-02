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Допомога партнерів: Україна отримає від Латвії 42 бронетранспортери Patria

бронетранспортер Patria, вулиця, люди
Бронетранспортери Patria посилять ЗСУ. / Вікіпедія

Україна отримає від Латвії 42 бойові машини для підсилення наших Сил оборони. Відповідне рішення напередодні ухвалив латвійський уряд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Перші бронетранспортери Patria 6x6, виготовлені в Латвії, вже незабаром надійдуть до підрозділів Сил оборони. Це сучасна техніка, яка значно посилить мобільність і ефективність української армії на полі бою", — повідомили в оборонному відомстві.

Важливо, що Латвія планує спрямувати 0.25% свого ВВП на військову допомогу Україні цього року і наступного. Це приклад стратегічної підтримки та справжньої солідарності, яка забезпечує довгострокове посилення нашої обороноздатності.

Про бронетраспортер Patria

Patria 6x6 — це шестиколісний бронетранспортер призначений в першу чергу для транспортування військ, але також може бути адаптований для інших завдань з додаванням таких функцій як: системи плавання, лебідки, посиленої броні та різноманітних систем зброї. Наразі ці бойові машини є на озброєнні Сухопутних військ Фінляндії, Латвії та Швеції. Серед майбутніх операторів — Велика Британія та Німеччина.

Нагадаємо, минулого року Латвія передала Україні бойові розвідувальні броньовані машини CVR(T), закуплені у Великої Британії. З міркувань оперативної безпеки Міноборони не розголошувало конкретну кількість цих машин.

Автор:
Тетяна Ковальчук
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