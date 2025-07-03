У Держдепі США та Пентагоні прокоментували призупинення постачання зброї Україні: що кажуть

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.

Як пише Delo.ua, про це розповіла під час брифінгу речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

Заява Держдепу США

У Державному департаменті США заперечили припущення, що Україна дізналася про призупинення постачань озброєння з медіа.

За словами Брюс, деякі й могли дізнатися про призупинення постачань озброєння із новин, однак українську владу про це рішення проінформували особисто.

Вона підкреслила, що США не зупиняли постачання зброї Україні.

"Ми не зупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася, як ви чули від Міністерства оборони. Існує багато інших потужних варіантів та зусиль щодо ситуації в Україні зі зброєю", - підкреслила Брюс.

Вона додала, що президент США також "підтвердив свою незмінну прихильність" зобов'язанням щодо постачання ракет для Patriot.

"Це не – я підкреслю це – це не припинення нами допомоги Україні чи постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що ще виникне в майбутньому", - зазначила речниця Держдепу.

Вона підкреслила, що Вашингтон залишався найбільшим прихильником України в "емоційному, військовому, фінансовому плані", але пояснила, що США повинні зосередитися на "глобальному фронті".

Що кажуть у Пентагоні?

Президенту Трампу надають рекомендації щодо варіантів військової підтримки України, однак вони мають відповідати оборонним пріоритетам США та програмі "Америка перш за все", заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

За його словами, наразі триває "огляд можливостей" для узгодження допомоги Україні.

"Ми не надаватимемо жодних оновлень щодо конкретних обсягів або типів боєприпасів, які надаються Україні, а також щодо термінів, повʼязаних із цими передачами", — додав речник.

Призупинення озброєння

ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

Боєприпаси та інші види озброєнь можуть залишатися заблокованими до завершення ревізії. Якщо буде встановлено, що цих ресурсів не вистачає або вони потрібні для інших регіонів світу, блокування може тривати ще довше.

Натомість у Міністерстві оборони заявили, що Україна уточнює інформацію щодо можливих затримок у постачанні оборонної допомоги зі США. Офіційних повідомлень про зміну графіків не надходило. Відомство проводить переговори з американськими партнерами для з’ясування деталей.

Про допомогу США

Адміністрація Трампа досі не дала чіткої відповіді, чи планує вона продовжувати надавати суттєву військову допомогу Києву у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

Трамп неодноразово заявляв, що питання про подальшу військову допомогу Україні буде розглянуто після мирних переговорів.

У 2026 році Сполучені Штати планують зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України, мотивуючи це тим, що Білий дім діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

Нагадаємо, останній пакет допомоги на 500 млн доларів Сполучені Штати оголосили 9 січня. Він включав снаряди для ППО, іншу амуніцію, обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.