США відновили деякі поставки озброєнь Україні -ЗМІ

Сполучені Штати відновили постачання Україні артилерійських снарядів та мобільних реактивних ракет після того, як адміністрація Трампа зупинила поставки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними джерел видання, призупинення деяких поставок зброї минулого тижня, ймовірно, пов'язане з побоюваннями, що військові арсенали США можуть бути занадто малими.

Проте зараз США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

Співрозмовники агентства не уточнили, скільки саме зброї надсилається і чи вже завершено відвантаження.

Також невідомо, чому чому останні партії містили лише снаряди та артилерійські ракети, та чи ухвалене рішення щодо відновлення постачання іншого озброєння.

Призупинення поставок

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

Боєприпаси та інші види озброєнь можуть залишатися заблокованими до завершення ревізії. Якщо буде встановлено, що цих ресурсів не вистачає або вони потрібні для інших регіонів світу, блокування може тривати ще довше.

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.

Також журналісти запитали Трампа, чи планує він надати Україні більше зброї. Він відповів ствердно.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити, вони мають мати змогу захищатися. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже, дуже сильних ударів", – сказав президент США.