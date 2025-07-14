Конкурент ChatGPT и Claude: китайский стартап Moonshot выпустил новую модель ИИ Kimi K2

Китайский стартап Moonshot, поддерживающий Alibaba, представил свою недорогую модель искусственного интеллекта Kimi K2 с открытым исходным кодом, которая может составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI и Claude Opus 4 от Anthropic.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Одна из сильных сторон Кими К2 – написание компьютерного кода для программ. В данной области компании видят потенциал для сокращения или замены персонала с помощью генеративного ИИ.

В Moonshot заявили, что Kimi K2 превзошел Claude Opus 4 по двум тестам и продемонстрировал более высокую общую производительность, чем ориентированная на кодировку модель GPT-4.1 от OpenAI, на основе нескольких отраслевых показателей.

"Несомненно, Kimi K2 - это глобально конкурентоспособная модель, и у нее открытый исходный код. Кроме того, имеет более низкую стоимость токенов, что делает ее привлекательной для крупномасштабных или бюджетных развертываний", - отметила Вэй Сан, главный аналитик по искусственному интеллекту в Counterpoint.

В свою очередь профессор юридического факультета Нью-Йоркского университета и автор книги "Цифровая война: как технологическая мощь Китая формирует будущее ИИ, блокчейна и киберпространство" Уинстон Ма, отметил: " Kimi является изменением парадигмы в области агентного ИИ... Вместо того, чтобы просто генерировать быстрые экспертные ответы, он когнитивную работу, которая раньше отсутствовала у студентов магистратуры права".

Новая модель K 2 доступна бесплатно через программу Kimi и браузерный интерфейс, в отличие от ChatGPT или Claude, которые взимают ежемесячную подписку на свои новейшие модели искусственного интеллекта.

Также в Moonshot отметили, что разработчики могут использовать K2 по своему усмотрению, с единственным требованием - отображать "Kimi K2" в пользовательском интерфейсе, если коммерческий продукт или услуга имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц или приносит эквивалент 20 миллионов долларов ежемесячного дохода.

Напомним, что Google DeepMind сделала значительный шаг в развитии робототехники, представив автономную ШИ-модель для роботов под названием Gemini Robotics On-Device.