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Google DeepMind представил автономную ИИ-модель, которая позволит работам действовать без интернета

Gemini Robotics On-Device
Работы становятся умнее и автономнее

Google DeepMind сделала значительный шаг в развитии робототехники, представив автономную ИИ-модель для роботов под названием Gemini Robotics On-Device.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Google DeepMind.

Раньше многие сложные ИИ-модели для роботов нуждались в постоянной связи с облачными сервисами для обработки данных и принятия решений. Gemini Robotics On-Device разработана таким образом, чтобы работать непосредственно на устройстве, устраняющем задержки и обеспечивающем надежность работы даже в местах с ограниченным или отсутствующим подключением к интернету.

Флагманская версия предназначена для выполнения широкого спектра физических задач даже без предварительного обучения на конкретных сценариях. Модель способна адаптироваться к новым условиям, понимать команды и выполнять действия, требующие тонкой моторики.

Эта модель демонстрирует значительный прогресс в способности роботов выполнять сложные ручные задачи, такие как сборка одежды, упаковка или даже расстегивание молний. Она позволяет работам быстрее адаптироваться к новым задачам, требуя при этом минимального количества демонстраций (от 50 до 100), что ускоряет процесс обучения.

Хотя обучение проводилось исключительно на работе ALOHA, модель удалось перенастроить на другие типы, в частности человекоподобную работу Apollo от Apptronik и дворукого Franka FR3.

В Google также представили SDK для автономной версии Gemini Robotics с возможностью использовать промпты на естественном языке и тестировать систему в физическом симуляторе MuJoCo. Это первый случай, когда разработчики получают инструменты для тестирования и тонкой настройки модели VLA от DeepMind.

Напомним, стартап Figure AI продемонстрировал новые возможности своего гуманоидного робота – Figure 01, научив его говорить.

Автор:
Татьяна Бессараб