- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Google DeepMind представил автономную ИИ-модель, которая позволит работам действовать без интернета
Google DeepMind сделала значительный шаг в развитии робототехники, представив автономную ИИ-модель для роботов под названием Gemini Robotics On-Device.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Google DeepMind.
Раньше многие сложные ИИ-модели для роботов нуждались в постоянной связи с облачными сервисами для обработки данных и принятия решений. Gemini Robotics On-Device разработана таким образом, чтобы работать непосредственно на устройстве, устраняющем задержки и обеспечивающем надежность работы даже в местах с ограниченным или отсутствующим подключением к интернету.
Флагманская версия предназначена для выполнения широкого спектра физических задач даже без предварительного обучения на конкретных сценариях. Модель способна адаптироваться к новым условиям, понимать команды и выполнять действия, требующие тонкой моторики.
Эта модель демонстрирует значительный прогресс в способности роботов выполнять сложные ручные задачи, такие как сборка одежды, упаковка или даже расстегивание молний. Она позволяет работам быстрее адаптироваться к новым задачам, требуя при этом минимального количества демонстраций (от 50 до 100), что ускоряет процесс обучения.
Хотя обучение проводилось исключительно на работе ALOHA, модель удалось перенастроить на другие типы, в частности человекоподобную работу Apollo от Apptronik и дворукого Franka FR3.
В Google также представили SDK для автономной версии Gemini Robotics с возможностью использовать промпты на естественном языке и тестировать систему в физическом симуляторе MuJoCo. Это первый случай, когда разработчики получают инструменты для тестирования и тонкой настройки модели VLA от DeepMind.
Напомним, стартап Figure AI продемонстрировал новые возможности своего гуманоидного робота – Figure 01, научив его говорить.