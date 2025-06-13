Tesla обвиняет бывшего инженера в краже данных о роботах Optimus

Компания Tesla подала в суд на бывшего инженера, который возглавлял их секретную программу Optimus.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Bloomberg.

Причина иска

Согласно иску, поданному в Федеральный суд Сан-Франциско, Чжунцзе "Джей" Ли работал в Tesla с августа 2022 по сентябрь 2024 года. Адвокаты Tesla утверждают, что Ли имел доступ к "самым чувствительным техническим данным" в программе Optimus, поскольку отвечал за "усовершенствованные роботизированные датчики для рук". Tesla обвиняет бывшего инженера в воровстве

Также в жалобе, поданной против его компании Proception Inc, утверждается, что за несколько недель до своего ухода Ли загрузил файлы, связанные с Optimus, на два личных смартфона, а затем создал собственную фирму.

В иске говорится, что менее чем через неделю после увольнения Ли из Tesla была зарегистрирована компания Proception. Отмечается, что всего за пять месяцев Proception публично объявила об "успешном создании" усовершенствованных гуманоидных роботизированных рук, которые, по утверждению истца, разительно похожи на разработки, над которыми Ли работал в Tesla.

Ли, который в LinkedIn указывает себя как основатель и генеральный директор Proception, не ответил на запросы о комментариях, отправленных вне обычного рабочего времени на платформе.

Создание "человеческой" руки

Создание руки, такой же ловкой, как человеческая, является одним из самых больших вызовов в робототехнике.

Tesla планирует, что Optimus будет выполнять несколько задач, от работы на заводах производителей электромобилей до выполнения повседневных задач, таких как покупки продуктов и уход за детьми.

На конференции Tesla по случаю отчета о доходах в январе генеральный директор Илон Маск заявил, что Optimus имеет самую совершенную руку из когда-либо создававшихся.

Ранее Маск заявил, что на производство гуманоидных роботов Optimus повлияли ограничения Китая на экспорт редкоземельных магнитов. По его словам Китай хочет получить гарантии, что его редкоземельные магниты не используются в военных целях, добавив, что автопроизводитель работает с Пекином, чтобы получить экспортную лицензию на использование редкоземельных магнитов.