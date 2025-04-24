Производство роботов Tesla Optimus под угрозой из-за ограничения Китая

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что на производство гуманоидных роботов Optimus повлияли ограничения Китая на экспорт редкоземельных магнитов.

Об этом пишет Reuters.

По словам Маска, Китай хочет получить гарантии, что его редкоземельные магниты не используются в военных целях, добавив, что автопроизводитель работает с Пекином для получения экспортной лицензии на использование редкоземельных магнитов.

Речь идет о редкоземельных металлах, критически важных для создания магнитов, которые используются в высокотехнологичных устройствах, включая электронику, вооружение, а теперь — гуманоидные роботы.

В ответ на американские пошлины Китай в этом месяце ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы, что может привести к сокращению поставок важных минералов, необходимых для производства оружия, электроники и многих потребительских товаров.

Тем не менее, ограничения, введенные Китаем, распространяются не только на самые редкоземельные металлы, но и на содержащие их готовые изделия, такие как магниты, которые являются критически важными для приводов и двигателей, применяемых в робототехнике.

По словам Маска, Tesla уже взаимодействует с китайским правительством по оформлению соответствующей лицензии, уверяя, что технология применяется исключительно в гражданских целях.

Несмотря на задержки компания все еще намерена выпустить тысячи единиц Optimus уже в текущем году. Гуманоидные работы являются частью долгосрочной стратегии Tesla по автоматизации производства и потенциальному внедрению в области логистики, медицины и обслуживания.

Напомним, Трамповые пошлины на китайские товары стали обузой для Tesla. Несмотря на то, что большинство автомобилей для внутреннего рынка компания собирает в США, они зависят от многочисленных комплектующих, изготовленных в Китае.

Недавно Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей на 20% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как прибыль компании сократилась более чем на 70%.