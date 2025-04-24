Виробництво роботів Tesla Optimus під загрозою через обмеження Китаю

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що на виробництво гуманоїдних роботів Optimus вплинули обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів.

Про це пише Reuters.

За словами Маска, Китай хоче отримати гарантії, що його рідкоземельні магніти не використовуються у військових цілях, додавши, що автовиробник працює з Пекіном, щоб отримати експортну ліцензію на використання рідкоземельних магнітів.

Йдеться про рідкоземельні метали, критично важливі для створення магнітів, які використовуються у високотехнологічних пристроях, включно з електронікою, озброєнням, а тепер — гуманоїдних роботів.

У відповідь на американські мита Китай цього місяця запровадив експортні обмеження на рідкоземельні метали, що може призвести до скорочення поставок важливих мінералів, необхідних для виготовлення зброї, електроніки та багатьох споживчих товарів.

Проте, обмеження, введені Китаєм, поширюються не лише на самі рідкоземельні метали, але й на готові вироби, що їх містять, такі як магніти, які є критично важливими для приводів і двигунів, що застосовуються в робототехніці.

За словами Маска, Tesla вже взаємодіє з китайським урядом для оформлення відповідної ліцензії, запевняючи, що технологія застосовується виключно в цивільних цілях.

Незважаючи на затримки, компанія все ще має намір випустити тисячі одиниць Optimus вже в поточному році. Гуманоїдні роботи є частиною довгострокової стратегії Tesla з автоматизації виробництва і потенційного впровадження у сфери логістики, медицини та обслуговування.

Нагадаємо, Трампові мита на китайські товари стали тягарем для Tesla. Попри те, що більшість автомобілів для внутрішнього ринку компанія збирає у США, вони залежать від численних комплектуючих, виготовлених у Китаї. У квартальному звіті Tesla зауважила, що "швидкі зміни в торговельній політиці" можуть порушити ланцюжки постачання й підвищити витрати.

Нещодавно, Tesla повідомила про зниження продажів автомобілів на 20% у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як прибуток компанії скоротився більш ніж на 70%.