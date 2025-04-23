Проблемна Tesla: Маск обіцяє скоротити участь в уряді США після падіння прибутку компанії

Керівник Tesla Ілон Маск заявив, що суттєво зменшить свою участь в урядових справах США після того, як компанія повідомила про різке падіння прибутку та продажів на початку року.

Про це повідомляє BBC.

Маск в політиці

Із минулого року Ілон Маск очолює новостворений дорадчий орган — Департамент з питань ефективності уряду (Doge), якому доручено оптимізувати державні витрати та скоротити кількість робочих місць.

Втім, під тиском критики щодо відволікання від справ Tesla, Маск заявив, що з наступного місяця суттєво обмежить свою залученість у роботу Doge. За його словами, він планує приділяти органу лише один-два дні на тиждень.

Як тимчасовий державний службовець, Маск має обмеження у 130 днів на рік, які спливають наприкінці наступного місяця — саме тоді минає строк з моменту інавгурації президента Дональда Трампа.

Однак залишається незрозумілим, коли саме Маск, який вклав понад чверть мільярда доларів у кампанію переобрання Трампа, повністю піде з урядової посади, наголошує видання.

Раніше цього місяця Трамп заявив: "Я триматиму його настільки довго, наскільки зможу".

Сам Маск наголосив, що тепер "набагато більше часу приділятиме Tesla", втім не виключив подальшої участі в адміністрації, назвавши свою урядову роль "вкрай важливою" і пообіцявши залишатися "доти, доки президент цього бажає і це приносить користь".

Про падіння прибутків та продажів Tesla

Tesla повідомила про зниження продажів автомобілів на 20% у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як прибуток компанії скоротився більш ніж на 70%.

Компанія утрималась від надання прогнозів щодо зростання, попередивши інвесторів, що ситуація може залишатися складною, особливо на тлі "зміни політичних настроїв", які можуть негативно позначитися на попиті.

Ілон Маск, коментуючи ситуацію, заявив, що бойкот Tesla організовують ті, хто прагне атакувати його особисто та команду Doge, адже політична активність Ілона Маска спричинила хвилю протестів і бойкотів автомобілів Tesla по всьому світу.

З початку року акції Tesla втратили близько 37% вартості, однак після оголошення квартальних результатів зросли більш ніж на 5% у позаторговий період.

Трампові мита на китайські товари стали тягарем для Tesla. Попри те, що більшість автомобілів для внутрішнього ринку компанія збирає у США, вони залежать від численних комплектуючих, виготовлених у Китаї. У квартальному звіті Tesla зауважила, що "швидкі зміни в торговельній політиці" можуть порушити ланцюжки постачання й підвищити витрати.

"Ця динаміка, разом зі зміною політичних настроїв, може суттєво вплинути на попит у короткостроковій перспективі», — зазначила компанія.

У Ілона Маска виникали суперечки щодо торговельних питань навіть усередині адміністрації Трампа, зокрема з радником Пітером Наварро.

Маск заявив, що Tesla, на його думку, є однією з автомобільних компаній, яка найменше постраждала від тарифів, завдяки локалізованим ланцюжкам постачання в Північній Америці, Європі та Китаї. Водночас він визнав, що мита залишаються серйозним викликом для компанії з низькою прибутковістю.

Про Tesla

Tesla Inc - американська автомобільна компанія-стартап із Кремнієвої долини. Орієнтована на дизайн, виготовлення та продаж електромобілів та компонентів до них. Головний виробничий об'єкт — завод Tesla.

Серед інвесторів компанії — засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін, а також один із засновників платіжної системи PayPal Ілон Маск.

Tesla названа на честь інженера-електрика і фізика Нікола Тесла. Roadster Tesla використовує двигун змінного струму, що бере початок безпосередньо з проекту самого Тесли 1882 року.