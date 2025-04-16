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США угрожают повысить пошлину для Китая до 245%

экспорт из Китая
США пригрозили повысить пошлину против импорта из Китая до 245% / Freepik

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщила, что готова повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"В результате ответных мер Китаю теперь грозят тарифы в размере до 245% на импорт в США", — говорится в сообщении.

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

Напомним, в ответ на пошлины президента Трампа,   Китай повысил тарифы на все американские товары   с 84% до 125% с 12 апреля.

Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

Автор:
Светлана Манько