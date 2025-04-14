Китай заявил, что пошлины США могут "спровоцировать гуманитарный кризис" в мире

Министр торговли Китая Ван Веньтао предупредил, что тарифы США могут спровоцировать "гуманитарный кризис", поскольку две крупнейшие экономики мира продолжают бороться в торговой войне президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN.

"Взаимные тарифы США нанесут большой ущерб развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, а также спровоцируют гуманитарный кризис", – заявил Вэньтао во время видеосвязи с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо.

Позже, в заявлении министерства торговли Китая, Ван подчеркнул, что тарифы, введенные администрацией Трампа, "принесли большую неопределенность и нестабильность в мир". Он заявил членам ВТО, что они должны твердо выступать против "одностороннего режима, протекционизма и устрашения".

Напомним, с 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов. В ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Китайский лидер Си Цзиньпин также призвал Европейский Союз объединить усилия против тарифной политики президента США Дональда Трампа. Он отметил, что это необходимо не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной справедливости и правосудия, а также международных правил и порядка.