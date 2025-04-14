Китай заявив, що мита США можуть "спровокувати гуманітарну кризу" в світі

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао попередив, що тарифи Сполучених Штатів можуть спровокувати "гуманітарну кризу", оскільки дві найбільші економіки світу продовжують боротися в торговій війні президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

"Взаємні тарифи США завдадуть великої шкоди країнам, що розвиваються, особливо найменш розвиненим країнам, і навіть спровокують гуманітарну кризу", – заявив Веньтао під час відеозв’язку з генеральним директором Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо.

Пізніше, у заяві міністра торгівлі Китаю, Ван наголосив, що тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, "принесли велику невизначеність і нестабільність у світ". Він заявив членам СОТ, що вони повинні твердо виступати проти "одностороннього режиму, протекціонізму та залякування".

Нагадаємо, з 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Китайський лідер Сі Цзіньпін також закликав Європейський Союз об'єднати зусилля проти тарифної політики президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що це необхідно не лише для захисту своїх власних законних прав та інтересів, а й для захисту міжнародної справедливості та правосуддя, а також міжнародних правил та порядку.