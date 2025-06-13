Tesla звинувачує колишнього інженера у крадіжці даних про роботів Optimus

Компанія Tesla подала в суд на колишнього інженера, який очолював їхню секретну програму Optimus. Його звинувачують у викраденні конфіденційних даних про людиноподібного робота та подальшому створенні конкуруючого стартапу в Кремнієвій долині.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Причина позову

Згідно зі скаргою, поданою до Федерального суду Сан-Франциско, Чжунцзе "Джей" Лі працював у Tesla з серпня 2022 року по вересень 2024 року. Адвокати Tesla стверджують, що Лі мав доступ до "найчутливіших технічних даних" у програмі Optimus, оскільки відповідав за "вдосконалені роботизовані датчики для рук". Tesla звинувачує колишнього інженера у крадіжці

У позові, також поданому проти його компанії Proception Inc, стверджується, що за кілька тижнів до свого відходу Лі завантажив файли, пов'язані з Optimus, на два особисті смартфони, а потім створив власну фірму.

У скарзі йдеться, що менш ніж через тиждень після звільнення Лі з Tesla була зареєстрована компанія Proception. Зазначається, що всього за п'ять місяців Proception публічно оголосила про "успішне створення" вдосконалених гуманоїдних роботизованих рук, які, за твердженням позивача, разюче схожі на розробки, над якими Лі працював у Tesla.

Лі, який у LinkedIn вказує себе як засновник і генеральний директор Proception, не відповів на запити про коментарі, надіслані поза звичайним робочим часом на платформі.

Створення "людської" руки

Створення руки, такої ж спритної, як людська, є одним з найбільших викликів у робототехніці.

Tesla планує, що Optimus виконуватиме кілька завдань, від роботи на заводах виробників електромобілів до виконання повсякденних завдань, таких як покупки продуктів та догляд за дітьми.

На конференції Tesla з нагоди звіту про прибутки в січні генеральний директор Ілон Маск заявив, що Optimus має найдосконалішу руку з усіх, що коли-небудь створювалися.

Раніше Маск заявив, що на виробництво гуманоїдних роботів Optimus вплинули обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів. За його словами, Китай хоче отримати гарантії, що його рідкоземельні магніти не використовуються у військових цілях, додавши, що автовиробник працює з Пекіном, щоб отримати експортну ліцензію на використання рідкоземельних магнітів.