Google DeepMind представив автономну ШІ-модель, яка дозволить роботам працювати без інтернету

Google DeepMind зробила значний крок у розвитку робототехніки, представивши автономну ШІ-модель для роботів під назвою Gemini Robotics On-Device.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пост Google DeepMind.

Раніше багато складних ШІ-моделей для роботів потребували постійного зв'язку з хмарними сервісами для обробки даних та прийняття рішень. Gemini Robotics On-Device розроблена таким чином, щоб працювати безпосередньо на пристрої, що усуває затримки та забезпечує надійність роботи навіть у місцях з обмеженим або відсутнім підключенням до інтернету.

Флагманська версія призначена для виконання широкого спектра фізичних завдань навіть без попереднього навчання на конкретних сценаріях. Модель здатна адаптуватися до нових умов, розуміти команди та виконувати дії, що вимагають тонкої моторики.

Ця модель демонструє значний прогрес у здатності роботів виконувати складні ручні завдання, такі як складання одягу, пакування, або навіть розстібання блискавок. Вона дозволяє роботам швидше адаптуватися до нових завдань, вимагаючи при цьому мінімальної кількості демонстрацій (від 50 до 100), що значно прискорює процес навчання.

Хоча навчання проводилося винятково на роботі ALOHA, модель вдалося переналаштувати на інші типи, зокрема людиноподібного робота Apollo від Apptronik та дворукого Franka FR3.

We’re bringing powerful AI directly onto robots with Gemini Robotics On-Device. 🤖



It’s our first vision-language-action model to help make robots faster, highly efficient, and adaptable to new tasks and environments - without needing a constant internet connection. 🧵 pic.twitter.com/1Y21D3cF5t — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) June 24, 2025

В Google також представили SDK для автономної версії Gemini Robotics з можливістю використовувати промпти природною мовою і тестувати систему у фізичному симуляторі MuJoCo. Це перший випадок, коли розробники отримують інструменти для тестування й тонкого налаштування моделі VLA від DeepMind.

Нагадаємо, стартап Figure AI продемонстрував нові можливості свого гуманоїдного робота – Figure 01, навчивши його говорити.