Стартап Figure AI навчив свого робота говорити завдяки технологіям OpenAI

Стартап Figure AI продемонстрував нові можливості свого гуманоїдного робота – Figure 01, навчивши його говорити. Відео з підтвердженням компанія опублікувала у себе в X (Twitter).

Про це повідомляють видання Liga.net і Newatlas.

Компанія Figure AI презентувала перші плоди співпраці з OpenAI щодо розширення можливостей людиноподібних роботів. На опублікованому відео видно, як робот Figure 01 розмовляє в режимі реального часу.

Крім того, за допомогою поєднання нейронних мереж стартапу та штучного інтелекту OpenAI робот може пояснювати свої дії та вибір. Відео починається з того, що людина запитує Figure 01, що бачить робот, на що він у розмовній формі пояснює, що саме лежить перед ним на столі.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people



-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions



Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443 — Figure (@Figure_robot) March 13, 2024

Потім, коли людина просить Figure 01 щось поїсти, робот пропонує яблуко серед предметів, що стоять перед ним, підкреслюючи здатність міркувати над ситуацією і виконувати завдання на основі цієї обробки.

На відео видно, що під час виконання іншого завдання Figure 01 навіть зміг пояснити свій вибір:

"Я дав тобі яблуко, тому що це єдиний їстівний предмет зі столу, який я міг тобі запропонувати".

Це свідчить про його здатність аналізувати ситуацію та виконувати завдання на основі обробки інформації. Попередньо співпраця з OpenAI і підтримка візуального та мовного інтелекту дають значні результати в розробці сучасних інтелектуальних роботів.

Прогрес проєкту Figure 01 є екстраординарним. Його засновник - підприємець Бретт Едкок, вийшов із тіні лише рік тому, поставивши за ціль створити першого у світі комерційно життєздатного гуманоїдного робота загального призначення.

До жовтня 2023 року Figure 01 вже міг стояти на ногах та виконував основні автономні завдання. До кінця року робот набув можливості спостереження та навчання, а до середини січня був готовий приступити до роботи на автомобільному заводі BMW.

Едкок підтвердив у пості в соцмережі X, що камери, вбудовані у Figure 01, передають дані у велику візуально-мовну модель ШІ, навчену OpenAI, тоді як власні нейромережі Figure також захоплюють зображення навколишнього середовища з частотою 10 Гц через камери робота. Алгоритми OpenAI відповідають за здатність робота розуміти людську мову, у той час як нейромережа Figure перетворює потік інформації на швидкі, низькорівневі та спритні дії робота.

Він підтвердив, що роботом не керували дистанційно під час демонстрації його здібностей, і що відео було знято на реальній швидкості.

"Наша мета - навчити світову модель ШІ керувати роботами-гуманоїдами на рівні мільярдів одиниць", - додав керівник стартапу.

Такими темпами довго чекати не доведеться.

Нагадаємо, Figure AI веде переговори про залучення до $500 млн фінансування, включаючи гроші від компаній Microsoft та OpenAI. У травні 2023 року Figure залучила $70 млн фінансування від Parkway Venture Capital.

Додамо, що індустрія штучного інтелекту і робототехніки останнім часом дуже перевантажена. Раніше у січні норвезький стартап у галузі штучного інтелекту 1X Technologies AS, що підтримується OpenAI, залучив $100 млн фінансування. Компанія Sanctuary AI з Ванкувера також розробляє робота-гуманоїда на імʼя Фенікс.

Ілон Маск раніше заявляв, що Tesla Inc. працює над роботом під назвою Optimus. Він був продемонстрований на AI Day 2022 у жовтні 2022 року. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі.