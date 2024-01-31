Стартап зі створення роботів-гуманоїдів планує залучити фінансування з Microsoft та OpenAI

Стартап Figure AI Inc., який розробляє людиноподібних роботів, веде переговори про залучення до $500 млн фінансування, включаючи гроші від компаній Microsoft та OpenAI.

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Про це з посиланням на джерело, яке працює зі стартапом, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що засновники стартапу шукають додаткових інвесторів для угоди. Згідно з одним зі сценаріїв, вони очікують, що Microsoft зможе інвестувати $95 млн, а OpenAI - $5 млн.

За інформацією джерела, угода з фінансування може дати Figure попередню оцінку в $1,9 млрд, а після отримання грошей вартість стартапу може стати значно вищою залежно від залученої суми.

Однак раунд переговорів ще не завершено, тож суми вкладень можуть змінитись, а угоди – зірватись.

Figure розробляє роботів зі штучним інтелектом, котрі виглядають та рухаються як людина. Компанія заявила, що сподівається, що її машина, яка отримала назву Figure 01, зможе виконувати небезпечні роботи, які не підходять для людей, і що ця технологія допоможе зменшити нестачу робочої сили.

У травні 2023 року Figure залучила $70 млн фінансування від Parkway Venture Capital.

"Ми сподіваємося, що ми будемо однією з перших компаній, які виведуть на ринок гуманоїда, який справді може бути корисним і вести комерційну діяльність", - сказав головний виконавчий директор компанії Бретт Едкок.

Додамо, що індустрія штучного інтелекту і робототехніки останнім часом дуже перевантажена. Раніше у січні норвезький стартап у галузі штучного інтелекту 1X Technologies AS, що підтримується OpenAI, залучив $100 млн фінансування. Компанія Sanctuary AI з Ванкувера також розробляє робота-гуманоїда на імʼя Фенікс.

Ілон Маск раніше заявляв, що Tesla Inc. працює над роботом під назвою Optimus. Він був продемонстрований на AI Day 2022 у жовтні 2022 року. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі.