Компанія Маска Neuralink вперше вживила імплант у мозок людини

Першій людині у світі вживили імплантат у мозок, який розробила компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска.

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Про це Маск написав у себе в Twitter (Х).

"Перша людина отримала імплант Neuralink", -зазначив він.

За словами Маска, пацієнт почуває себе добре.

Мільярдер нагадав, що пристрій дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки.

"Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидка друкарка чи аукціоніст. Це мета", - наголосив Маск.

Чип від Neuralink: перспективи стартапу Ілона Маска

Як пише Reuters, чип використовує електричні та хімічні сигнали для передачі інформації в мозок і тіло.

Минулого року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії провести перше випробування свого імплантату на людях, що стало важливою віхою в прагненні стартапу допомогти пацієнтам подолати параліч і безліч неврологічних захворювань.

У вересні Neuralink повідомила, що отримала схвалення для випробувань на людях.

Дослідження використовує робота для хірургічного введення імплантату в область мозку, яка відповідає за координацію руху.

Як повідомляв Neuralink раніше, його мета полягає в тому, щоб дозволити людям керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою. використовуючи лише свої думки.

У червні минулого року компанію Neuralink оцінили приблизно в 5 мільярдів доларів.

Neuralink у вересні оголосила набір добровольців для клінічних випробувань з імплантації чипа в мозок, за допомогою яких в тому числі можна управляти протезами. Маск заявляв, що компанія планує створювати і протези.

За його словами, вартість подібної послуги може скласти близько 60 тисяч доларів.

Що стосується отримання дозволу на комерційне використання розробок, то Кіп Людвіг, колишній директор із нейроінженерії Національного інституту здоров'я США, оцінював, що це може тривати ще щонайменше 10 років.

Neuralink - американська компанія, що розробляє мозкові імпланти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році. Її представили у березні 2017 року.