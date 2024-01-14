"Майже досяг орбіти". Маск назвав причину вибуху другого корабля Starship

Другий запуск космічного корабля Starship був невдалим, оскільки ракету навантажили рідким киснем, випуск якого призвів до вибуху. Про це повідомив засновник SpaceX Ілон Маск, передає SpaceNews.

Тестування нових ракет зазвичай передбачає використання не справжнього корисного навантаження, а його імітатора. За словами Маска, для цього другу ступінь Starship заправили рідким киснем та метаном. Коли відбулася спроба випустити надлишок кисню, корабель вибухнув.

"Рейс 2 майже досяг орбіти. Якби в нього було корисне навантаження, він би вийшов на орбіту. Причиною того, що він не вийшов на орбіту, було те, що ми випустили рідкий кисень, і той зрештою призвів до пожежі та вибуху", – пояснив Маск.

При цьому він вважає, що Starship має дуже хороші шанси вийти на орбіту під час третього тестового запуску.

Starship: історія запусків

Starship – це ракета наступного покоління від SpaceX, призначена для перевезення вантажів і людей на Місяць і Марс. Перший тестовий запуск апарата відбувся 20 квітня 2023 року. Однак космічне судно не змогло вийти на орбіту – ракета вибухнула через чотири хвилини після старту.

Цей зліт завдав шкоди стартовому майданчику SpaceX, а також будинкам та дикій природі.

Після невдачі SpaceX внесла понад 1000 змін у Starship. Як тоді зазначав Маск, корпорація змінила спосіб функціонування ракети на шляху до орбіти.

Вдруге корабель запустили 18 листопада. Політ мав тривати 90 хвилин, однак приблизно через вісім хвилин після старту місії космічне судно вибухнуло. Висота польоту становила 91 милю (148 км).

Днями віцепрезидентка SpaceX із роботи з клієнтами та інтеграції Джессіка Дженсен розповіла, що компанія очікує отримати дозвіл для третього польоту Starship у лютому.