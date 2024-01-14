"Почти достиг орбиты". Маск назвал причину взрыва второго корабля Starship

Второй запуск космического корабля Starship был неудачным, поскольку ракету нагрузили жидким кислородом, выпуск которого привел к взрыву. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск, передает SpaceNews.

Тестирование новых ракет обычно предполагает использование не настоящей полезной нагрузки, а ее имитатора. По словам Маска, для этого вторую степень Starship заправили жидким кислородом и метаном. Когда была предпринята попытка выпустить избыток кислорода, корабль взорвался.

"Рейс 2 почти достиг орбиты. Если бы у него была полезная нагрузка, он бы вышел на орбиту. Причиной того, что он не вышел на орбиту, было то, что мы выпустили жидкий кислород, и тот привел к пожару и взрыву", – объяснил Маск.

При этом он считает, что у Starship есть очень хорошие шансы выйти на орбиту во время третьего тестового запуска.

Starship: история запусков

Starship – это ракета следующего поколения от SpaceX, предназначенная для перевозки грузов и людей на Луну и Марс. Первый тестовый запуск аппарата состоялся 20 апреля 2023 года. Однако космическое судно не смогло выйти на орбиту – ракета взорвалась спустя четыре минуты после старта.

Этот взлет нанес урон стартовой площадке SpaceX, а также домам и дикой природе.

После неудачи SpaceX внесла более 1000 изменений в Starship. Как тогда отмечал Маск, корпорация изменила способ функционирования ракеты на пути к орбите.

Во второй раз корабль был запущен 18 ноября. Полет должен был продолжаться 90 минут, однако примерно через восемь минут после старта миссии космическое судно взорвалось. Высота полета составляла 91 милю (148 км).

На днях вице-президент SpaceX по работе с клиентами и интеграции Джессика Дженсен рассказала, что компания ожидает получить разрешение для третьего полета Starship в феврале.