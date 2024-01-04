SpaceX незаконно уволила работников за критику ее СЕО Илона Маска

Компания-производитель ракет и спутников SpaceX незаконно уволила восьмерых сотрудников за распространение письма, в котором основателя и генерального директора компании Илона Маска назвали "невнимательным и обескураженным". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее обвинение Агентства труда США, которое ведомство выдвинуло против SpaceX.

Уточняется, что письмо, направленное руководителям SpaceX в июне 2022 года, касалось серии сообщений Маска в соцсетях с 2020 года, многие из которых носили сексуальный характер. Сотрудники утверждали, что заявления Маска не согласуются с политикой компании по разнообразию и недобросовестному поведению на рабочем месте, и призвали SpaceX осудить их. Компанию также обвиняют в жалобе в том, что она допрашивала сотрудников по поводу письма, пренебрежительно относилась к причастным работникам и угрожала уволить работников, занимавшихся подобной деятельностью.

"В SpaceX существует "токсичная культура", где допускаются домогательства, особенно в отношении женщин. Мы написали открытое письмо руководству не по злому умыслу, а потому, что заботились о компании и людях вокруг нас", — заявила в письме руководству SpaceX Дебора Лоуренс, один из уволенных сотрудников.

Теперь, если SpaceX не договорится с уволенными сотрудниками, дело 5 марта рассмотрит админсуд. Если будет установлено, что SpaceX нарушила закон, она может столкнуться с более суровыми наказаниями в будущих делах.

Помимо вышеизложенного дела, компании Илона Маска обвиняют еще в ряде нарушений прав работников и трудового законодательства США:

В ноябре 2023 года агентство Reuters задокументировало на предприятиях SpaceX минимум 600 травм на рабочем месте, включая раздробление конечностей, поражение электрическим током, травмы головы и одну смерть. SpaceX не ответила на запросы о комментариях по поводу выводов.

В октябре-2023 социальную сеть "Х", ранее известную как Twitter, обвинили в незаконном увольнении сотрудника из-за твитов, бросающих вызов политике компании по возвращению на работу. X отрицает правонарушение.

Производитель электромобилей Tesla Inc, где Маск является генеральным директором, столкнулся с несколькими жалобами на распространение расовой дискриминации на своих заводах. Tesla заявила, что не терпит дискриминацию.

Что происходит с Twitter после покупки Маском

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71%).

А в феврале 2023 года Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.

Недавно Маск пригрозил подать иск против Лиги, обвинив некоммерческую организацию в причастности к 60% падению прибыли X от рекламы в США.