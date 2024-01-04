SpaceX незаконно звільнила працівників за критику її СЕО Ілона Маска

Компанія-виробник ракет і супутників SpaceX незаконно звільнила вісьмох співробітників за розповсюдження листа, в якому засновника та генерального директора компанії Ілона Маска назвали “неуважним і збентеженим”. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на відповідне звинувачення Агентства праці США, яке відомство висунуло проти SpaceX.

Уточнюється, що лист, надісланий керівникам SpaceX у червні 2022 року, стосувався серії повідомлень Маска в соцмережах з 2020 року, багато з яких мали сексуальний характер. Співробітники стверджували, що заяви Маска не узгоджуються з політикою компанії щодо різноманітності та недобросовісної поведінки на робочому місці, і закликали SpaceX засудити їх. Компанію також звинувачують у скарзі в тому, що вона допитувала співробітників щодо листа, зневажливо ставилася до причетних працівників і погрожувала звільнити працівникам, які займалися подібною діяльністю.

"У SpaceX існує "токсична культура", де допускаються домагання, особливо щодо жінок. Ми написали відкритого листа керівництву не зі злого наміру, а тому, що дбали про компанію та людей навколо нас", — заявила в листі до керівництва SpaceX Дебора Лоуренс, одна зі звільнених співробітників.

Тепер якщо SpaceX не домовиться з звільненими співробітниками, справу 5 березня розгляне адмінсуд. Якщо буде встановлено, що SpaceX порушила закон, вона також може зіткнутися з більш суворими покараннями в майбутніх справах.

Крім вищенаведеної справи, компанії Ілона Маска звинувачують ще у ряді порушень прав працівників і трудового законодавства США:

У листопаді 2023 року агентство Reuters задокументувало на підприємствах SpaceX щонайменше 600 травм на робочому місці, включаючи роздроблення кінцівок, ураження електричним струмом, травми голови та одну смерть. SpaceX не відповіла на запити про коментарі щодо висновків.

У жовтні-2023 соціальну мережу "Х", раніше відому як Twitter, звинуватили у незаконному звільненні співробітника через твіти, які кидають виклик політиці компанії щодо повернення на роботу. "X" заперечує правопорушення.

Виробник електромобілів Tesla Inc, де Маск є генеральним директором, зіткнувся з декількома скаргами про расову дискримінацію на своїх заводах. Tesla заявила, що не терпить дискримінації.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023 року Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

Нещодавно Маск пригрозив подати позов проти Ліги, звинувативши некомерційну організацію в причетності до 60%-го падіння прибутку X від реклами в США.