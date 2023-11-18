SpaceX во второй раз запустила корабль Starship: попытка снова завершилась взрывом (ВИДЕО)

Компания SpaceX совершила второй запуск космического корабля Starship. Попытка снова была неудачной, хотя более успешной, чем прошлая. Об этом пишет Reuters.

Корабль стартовал 8:04 по североамериканскому восточному времени (15:04 по Киеву). Полет, длившийся 90 минут, начался с площадки в Бока-Чика (штат Техас).

После запуска первая ступень ракеты-носителя совершила решающий маневр, отсоединившись от основной степени, однако вскоре после этого взорвался над Мексиканским заливом.

Основной ракетный ускоритель Starship полетел дальше, но через несколько минут было объявлено о потере связи с аппаратом.

Приблизительно через восемь минут после старта миссии камера, которая отслеживала ракету, зафиксировала взрыв, указывавший на то, что космический аппарат вышел из строя. Высота полета составляла 91 милю (148 км).

Starship: история запусков

Starship – это ракета следующего поколения от SpaceX, предназначенная для перевозки грузов и людей на Луну и Марс. Первый тестовый запуск аппарата состоялся 20 апреля. Однако космическое судно не смогло выйти на орбиту – ракета взорвалась спустя четыре минуты после старта.

Этот взлет нанес урон стартовой площадке SpaceX, а также домам и дикой природе. В конце апреля основатель компании Илон Маск заявлял, что на восстановление инфраструктуры понадобится 6-8 недель.

А летом он говорил, что SpaceX внесла более 1000 изменений в ракету Starship после ее первого тестового запуска и у аппарата больше шансов на успех. Как тогда отмечал Маск, корпорация изменила способ функционирования ракеты по пути к орбите.