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SpaceX во второй раз запустила корабль Starship: попытка снова завершилась взрывом (ВИДЕО)
Компания SpaceX совершила второй запуск космического корабля Starship. Попытка снова была неудачной, хотя более успешной, чем прошлая. Об этом пишет Reuters.
Корабль стартовал 8:04 по североамериканскому восточному времени (15:04 по Киеву). Полет, длившийся 90 минут, начался с площадки в Бока-Чика (штат Техас).
После запуска первая ступень ракеты-носителя совершила решающий маневр, отсоединившись от основной степени, однако вскоре после этого взорвался над Мексиканским заливом.
Основной ракетный ускоритель Starship полетел дальше, но через несколько минут было объявлено о потере связи с аппаратом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Приблизительно через восемь минут после старта миссии камера, которая отслеживала ракету, зафиксировала взрыв, указывавший на то, что космический аппарат вышел из строя. Высота полета составляла 91 милю (148 км).
Starship: история запусков
Starship – это ракета следующего поколения от SpaceX, предназначенная для перевозки грузов и людей на Луну и Марс. Первый тестовый запуск аппарата состоялся 20 апреля. Однако космическое судно не смогло выйти на орбиту – ракета взорвалась спустя четыре минуты после старта.
Этот взлет нанес урон стартовой площадке SpaceX, а также домам и дикой природе. В конце апреля основатель компании Илон Маск заявлял, что на восстановление инфраструктуры понадобится 6-8 недель.
А летом он говорил, что SpaceX внесла более 1000 изменений в ракету Starship после ее первого тестового запуска и у аппарата больше шансов на успех. Как тогда отмечал Маск, корпорация изменила способ функционирования ракеты по пути к орбите.