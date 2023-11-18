SpaceX вдруге запустила корабель Starship: спроба знову завершилася вибухом (ВІДЕО)

Компанія SpaceX здійснила другий запуск космічного корабля Starship. Спроба знову була невдалою, хоча більш успішною за минулу. Про це пише Reuters.

Корабель стартував 8:04 за північноамериканським східним часом (15:04 за Києвом). Політ, який мав тривати 90 хвилин, розпочався з майданчика в Бока-Чіка (штат Техас).

Після запуску перший ступінь ракети-носія здійснив маневр, від’єднавшись від основного ступеня, однак незабаром після цього вибухнув над Мексиканською затокою.

Основний ракетний прискорювач Starship полетів далі, але через кілька хвилин було оголошено про втрату звʼязку апаратом.

Приблизно через вісім хвилин після старту місії камера, яка відстежувала ракету, зафіксувала вибух, який вказував на те, що космічний апарат вийшов із ладу. Висота польоту становила 91 милю (148 км).

Starship: історія запусків

Starship – це ракета наступного покоління від SpaceX, призначена для перевезення вантажів і людей на Місяць і Марс. Перший тестовий запуск апарата відбувся 20 квітня. Однак космічне судно не змогло вийти на орбіту – ракета вибухнула через чотири хвилини після старту.

Цей зліт завдав шкоди стартовому майданчику SpaceX, а також будинкам та дикій природі. Наприкінці квітня засновник компанії Ілон Маск заявляв, що на відновлення інфраструктури знадобляться 6-8 тижнів.

А влітку він говорив, що SpaceX внесла понад 1000 змін у ракету Starship після її першого тестового запуску й апарат має більше шансів на успіх. Як тоді зазначав Маск, корпорація змінила спосіб функціонування ракети на шляху до орбіти.