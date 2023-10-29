Ізраїль більше не співпрацюватиме зі Starlink: країна проти супутникового звʼязку для Гази

Власник компанії SpaceX Ілон Маск пообіцяв, що проєкт фірми Starlink забезпечуватиме супутниковий зв'язок для гуманітарних організацій у секторі Гази. Влада Ізраїлю розкритикувала таке рішення.

Як писало Reuters, в суботу, 28 жовтня, люди в секторі Гази стали ізольованими один від одного через відключення мобільного звʼязку та Інтернету. Дзвінки рідним, швидкій допомозі чи колегам стали майже неможливі. А міжнародні гуманітарні організації вказували, що напередодні ввечері розпочалися відключення електроенергії.

Starlink у секторі Гази: заява Маска

У соцмережі X (раніше – Twitter) Маск написав, що незрозуміло, хто має повноваження щодо наземного зв’язку в Газі, однак "жоден термінал (Starlink, – ред.) не запитував з’єднання в цьому районі".

Також він зазначив, що SpaceX підтримуватиме комунікаційні зв’язки з міжнародно визнаними гуманітарними організаціями. За його словами, йдеться про ООН та інші групи допомоги.

Довідка. Starlink – проєкт компанії SpaceX щодо виготовлення інтернет-супутників та запусків їх у космос. Система здатна надавати доступ до широкосмугового Інтернету в будь-якій точці планети за допомогою спеціального терміналу (модему) компанії. Наразі на орбіті Землі розміщено вже понад 5000 супутників Starlink.

Ізраїль проти ХАМАСу: критика Starlink

Міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі, реагуючи на дописи Маска, оголосив, що Ізраїль "використовуватиме всі наявні у нього засоби" для боротьби зі звʼязком Starlink у Газі.

"ХАМАС використовуватиме це для терористичної діяльності. Можливо, Маск захоче обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Усіх! До того часу мій офіс розірве будь-які зв’язки зі Starlink", – написав урядовець в X.

Ситуація в Газі

Ізраїль з 7 жовтня, коли бойовики ісламістського руху ХАМАС здійснили прорив з сектору Гази до ізраїльських поселень, де вчинили масові вбивства та захопили сотні заручників, проводить ракетні атаки на сектор.

Reuters зазначає, що протягом трьох тижнів бомбардувань Ізраїль здійснював лише короткі вторгнення в Газу. Однак днями країна оголосила про розширення наземної операції. За даними ізраїльської сторони, 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1 400 ізраїльтян, переважно цивільних.

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило 28 жовтня, що з початку бомбардування в Газі було вбито 7 650 людей, ще 19 450 отримали поранення.

Після ізраїльського оголошення про розшиення операції в секторі зникли Інтернет і телефонний зв’язок.

Всесвітня продовольча програма ООН, Всесвітня організація охорони здоров’я та інші агентства, а також незалежні групи допомоги, включаючи "Лікарів без кордонів" і Норвезьку раду у справах біженців, були серед тих, хто заявив, що втратив зв’язок зі співробітниками в Газі.

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