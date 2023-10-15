Напад ХАМАСу на Ізраїль поклав край стосункам Нетаньягу та Путіна – WSJ

Протягом багатьох років прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримував складні відносини з Кремлем та дедалі більш ізольованим російським президентом Володимиром Путіним навіть вторгнення Росії в Україну. Та війна, яку розв'язав ХАМАС, поклала цьому край.

Про це повідомляє видання WSJ.

Журналісти пишуть, що на перших етапах війни в України, навіть зближення Росії з Іраном, який є суперником Ізраїлю не змогли підірвати цю співпрацю. Лідери підтримували зв’язок по телефону, а Нетаньяху намагався балансувати на тонкому лезу, одночасно ніби і підтримуючи Україну, але роблячи це так, щоб не образити Путіна.

WSJ пише, що після найсерйознішої атаки іранців на Ізраїль, внаслідок якої загинули 1300 ізраїльтян, Ізраїль припинив ці розмови, оскільки Путін – чи не єдиний світовий лідер, який не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю людей, вбитих ХАМАСом під час цієї атаки.

"Ізраїль завжди старався підтримувати добрі стосунки з Москвою, враховуючи велику єврейську громаду Росії та її вплив на Сирію. Теплі стосунки між Росією та Ізраїлем, які ми спостерігали роками при Путіні, охолонули. Зараз ми в іншому світі", – сказав Пінхас Гольдшмідт, який майже 30 років був головним рабином Москви, поки не втік з країни через свою позицію до війни в Україні.

За інформацією видання, після всіх останніх подій відбувається так званий "тектонічний зсув" ролі Росії на Близькому Сході. Росія зміцнила свої колись ретельно збалансовані відносини з Іраном, одночасно посилюючи їх з арабськими державами, такими як Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати

У своїх перших коментарях щодо вторгнення ХАМАС, Путін сказав, що спалах насильства між Ізраїлем і палестинцями показує, що політика США зазнала поразки на Близькому Сході та не врахувала потреб палестинців.

Росія – союзник ХАМАСу?

Спочатку Нетаньягу заплющував на це очі, але згодом в Ізраїлі викликала тривогу зростаюча залежність Москви від Ірану. Росія, ізольована від західних ринків, вклала значні кошти в купівлю іранських безпілотників-смертників для нападу на українські міста та цивільну інфраструктуру, тоді як США попередили, що Іран прагне придбати велику кількість російських ударних вертольотів, бойових літаків і систем ППО.

При цьому президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив у неділю, що його країна підтримуватиме палестинців та їхнє право на самооборону, і попередив, що Ізраїль повинен слід притягнути до відповідальності за потенційну загрозу, яку він становить для сектору Гази.

Президент Володимир Зеленський також вважає очевидним те, які сили могли спонукати та забезпечити організацію нападу "Ісламського руху опору" (ХАМАС), що контролює сектор Газа, на Ізраїль 7 жовтня.

Чи зміниться відношення Ізраїлю до України

Підтримуючі дружні стосунки з РФ, Нетаньягу наголошував про необхідність позаблокового статусу України і закликав до мирних переговорів. Також Ізраїль відмовився допомагати Україні зброєю та системами протиповітряної оборони.

Країна відмовилася приєднатися до західних санкціях проти Росії, що дуже обурило Київ, який звинуватив Ізраїль в ігноруванні страждань українських євреїв.

Проте, в Ізраїлі почали розуміти, що хаос у секторі Газа приносить полегшення для Москви, оскільки фокус США зміщується з України на Близькій Схід. Тому Росії ця війна чи не найвигідніша.