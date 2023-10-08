Іран підтримуватиме ХАМАС у війні проти Ізраїлю

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив у неділю, що його країна підтримуватиме палестинців та їхнє право на самооборону, і попередив, що Ізраїль повинен слід притягнути до відповідальності за потенційну загрозу, яку він становить для сектору Гази.

Про це пише France24.

Згідно з повідомленням, Раісі раніше вже спілкувався з лідерами ХАМАС та Ісламського джихаду.

"Іран підтримує законний захист палестинської нації. Сіоністський режим (Ізраїль) та його прихильники несуть відповідальність за загроз", - сказав Раїсі, якого цитує державне телебачення.

Він закликав мусульманські уряди підтримати палестинську націю і високо оцінив зусилля ХАМАСу та Ісламського джихаду стосовно "опору" в також у таких країнах, як Сирія, Ліван та Ірак.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі обговорив події в Палестині в окремих телефонних розмовах з генеральним секретарем Ісламського джихаду Зіядом аль-Нахалахом і керівником ХАМАС Ісмаїлом Ханійе.

Зауважимо, що Іран не визнає Ізраїль і після Ісламської революції 1979 року, тому зробив підтримку палестинської справи центральною частиною своєї зовнішньої політики. При цьому країни протягом багатьох років ведуть тіньову війну, а Іран звинувачує Ізраїль у серії диверсій і вбивств, спрямованих проти його ядерної програми.

Повідомляється, що наразі під час конфлікту з обох сторін сумарно загинуло майже 1000 людей, Ізраїль повідомляє про понад 600 загиблих, а міністерство охорони здоров’я Гази повідомляє про 370 загиблих.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тисячі ракет.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази операції та знищення більшої частини сил противника на території Ізраїлю. Він наголосив, що країна знаходиться у стані війни. Також ухвалено рішення припинити подачу електроенергії, палива та товарів до сектору Газа.

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