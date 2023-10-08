Иран будет поддерживать ХАМАС в войне против Израиля

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил в воскресенье, что его страна будет поддерживать палестинцев и их право на самооборону, и предупредил, что Израиль должен быть привлечен к ответственности за потенциальную угрозу, которую он представляет для сектора Газа.

Об этом пишет France24.

Согласно сообщению Раиси ранее уже общался с лидерами ХАМАС и Исламского джихада.

"Иран поддерживает законную защиту палестинской нации. Сионистский режим (Израиль) и его сторонники несут ответственность за угрозы", - сказал Раисе, которого цитирует государственное телевидение.

Он призвал мусульманские правительства поддержать палестинскую нацию и высоко оценил усилия ХАМАСа и Исламского джихада в отношении "сопротивления" также в таких странах, как Сирия, Ливан и Ирак.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Раиси обсудил события в Палестине в отдельных телефонных разговорах с генеральным секретарем Исламского джихада Зиядом аль-Нахалахом и руководителем ХАМАС Исмаилом Ханийе.

Заметим, что Иран не признает Израиль и после Исламской революции 1979 года, потому оказал поддержку палестинского дела центральной частью своей внешней политики. При этом страны в течение многих лет ведут теневую войну, а Иран обвиняет Израиль в серии диверсий и убийств, направленных против ядерной программы.

Сообщается, что в ходе конфликта с обеих сторон суммарно погибли почти 1000 человек, Израиль сообщает о более чем 600 погибших, а министерство здравоохранения Газы сообщает о 370 погибших.

7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции и уничтожение большей части сил противника на территории Израиля. Также принято решение прекратить подачу электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

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