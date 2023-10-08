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Война на Ближнем Востоке может сильно навредить Украине - Дуда
Война между ХАМАС и Израилем идет на пользу России и сильно вредит Украине, поскольку она отвлекает внимание международного сообщества от агрессии Москвы, а также может привести к новому миграционному давлению на Европу.
При этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление президента Польши Анджея Дуды.
"Это, безусловно, выгодно России и российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание мира... Но прежде всего я боюсь, что это, к сожалению, повлечет за собой дальнейшее миграционное давление на Европу", - сказал Дуда.
Польша, которая поддерживает Киев после того, как Россия начала вторжение в начале 2022 года, приютила более миллиона украинских беженцев, но категорически отвергла любые механизмы Европейского Союза, которые потребовали бы от нее принимать долю нелегальных мигрантов, попадающих в блок из других стран.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Дуда также добавил, что переговоры между Польшей и Украиной еще продолжаются и никакого дипломатического конфликта нет и когда нужно, он разговаривает с Владимиром Зеленским.
Он также отметил, что сейчас реализуются контракты польских оружейных компаний по передаче Украине на автомобили Rosomak и Krab, системы Piorun и карабины Grot.
Напомним, аналитики из Института изучения войны писали, что Россия попытается использовать нападение ХАМАС на Израиль для того, чтобы снизить поддержку и внимание США и Запада к Украине.
Отмечается, что Кремль усилил свою пропаганду после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября, обвиняя, прежде всего, Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины.