Весь мир понимает, какие спонсоры могли обеспечить террористическое нападение на Израиль - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает очевидным то, какие силы могли подтолкнуть и обеспечить организацию нападения "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующего сектор Газа, на Израиль 7 октября. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля – кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея... Сегодняшнее террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки", - сказал он.

Зеленский указал, что в Украине особенно воспринимают произошедшее, поскольку она также стала жертвой террора, а виновные в терроризме должны отвечать "в любой точке планеты".

"Тысячи ракет в небе Израиля... Люди, убитые прямо на улицах... Расстрелянные машины с гражданскими... Издевательство над заложниками... Все это, к сожалению, террор принес и на улицы украинских городов и сел. Наша позиция абсолютно четкая: в любой точке планеты каждый, кто несет террор и смерть, должен за это отвечать", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство, и очень важно, чтобы весь мир был един и принципиально реагировал на террор.

"Никакой поддержки террористам! Куда бы они ни направляли свои ракеты и на кого бы они ни нападали, террористы должны проигрывать. И это важно для всего мира. Человеческая жизнь, мир и покой народов одинаково важны повсюду: и в Азии, и в Европе, и в Африке, и в Америке, и в Австралии. Везде", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, ценность человеческой жизни и неприятие террора должны быть теми принципами, которые наконец объединят весь мир. Он также выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли 7 октября и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто был ранен.

Отметим, что в настоящее время, по словам Зеленского, в Министерстве иностранных дел ввиду указанной ситуации создан оперативный штаб. В частности, проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск еще двух граждан.