В ООН отреагировали на нападение ХАМАСа на Израиль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш самым решительным образом осуждает нападение палестинского "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующего сектор Газа, на израильские города, включая запуск по ним тысяч ракет, в результате чего погибло множество израильских мирных жителей и сотни получили ранения.

"Генсек потрясен сообщениями о нападениях и похищениях гражданских лиц из их собственных домов, глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения и призывает к максимальной сдержанности", – говорится в сообщении пресс-службы всемирной организации.

Гражданские лица, как отмечается в заявлении, должны всегда пользоваться уважением и защитой в соответствии с международным гуманитарным правом. Гутерриш также выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и призывает к немедленному освобождению всех похищенных.

Он призвал приложить максимум дипломатических усилий, чтобы избежать дальнейшего распространения огня. По словам генсека ООН, насилие не может обеспечить решение конфликта, мир может быть достигнут только путем переговоров, ведущих к созданию двух государств.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд также решительно осудил нападение на израильские города и поселки, расположенные вблизи сектора Газа, а также ракетный обстрел Израиля боевиками ХАМАСа.

Эти события, по словам представителя ООН, привели к ужасающим сценам насилия, а также многочисленным жертвам и ранениям израильтян, многие из которых, как предполагается, были похищены и вывезены в сектор Газа. Как подчеркнул Веннесланд, эти "отвратительные нападения на мирных жителей должны быть немедленно прекращены".

Он сообщил, что находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и призывает их проявлять "максимальную сдержанность, защищать гражданское население" и "отойти от края опасной пропасти".

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что "шокирован и потрясен" сообщениями о неизбирательных запусках сотен, а то и тысяч ракет палестинскими вооруженными группами по Израилю, а также новостями о взятии в заложники израильских гражданских лиц.

Глава УВКПЧ отметил, что эта атака оказывает "ужасающее воздействие на израильское гражданское население", подчеркнув, что оно ни при каких условиях не должно становиться объектом нападения.

В свою очередь, ввиду гибели людей в результате ответных ударов по густонаселенному сектору Газа Тюрк призвал Израиль принять все меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди палестинского мирного населения.

"Я призываю к немедленному прекращению насилия и призываю все стороны и ключевые страны региона к деэскалации, чтобы избежать дальнейшего кровопролития", – заявил верховный комиссар ООН по правам человека.

Атака ХАМАСа на Израиль

Напомним, что 7 октября, помимо массированных ракетных обстрелов израильской территории, боевики ХАМАСа прорвали барьер между нею и сектором Газа, захватили КПП "Эрец", убив находившихся там военных и вторглись в ряд населенных пунктов южной части Израиля. По сообщениям СМИ, они, в частности, расстреливали мирных жителей на улицах, врывались в жилые дома и похищали заложников. Среди захваченных есть и израильские военные.

Впрочем, уже через несколько часов израильская авиация начала наносить удары по городу Газа, уничтожив, в частности, два высотных здания, где размещались, как сообщается структуры ХАМАСа. В ответ из сектора Газа вечером субботы последовал новый массированный ракетный обстрел самой густонаселенной центральной части Израиля. По сообщениям СМИ, ракетным ударам подверглись города Тель-Авив, Бат-Ям и Ришон-ле-Цион.

Посольство Украины при этом заявило об отсутствии технической возможности эвакуировать граждан как с израильской, так и с палестинской территории. В диппредставительстве лишь призвали сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения осведомленности о своей безопасности.