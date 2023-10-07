Израиль находится в состоянии войны. Нетаньяху пообещал, что противник "заплатит высокую цену": что известно

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны", а не в формате операции, и пообещал, что противник "заплатит высокую цену".

Об этом пишет Times of Israel.

Нетаньяху объявил о войне

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о войне.

Глава израильского правительства выступил с обращением к нации из правительственного комплекса Кирия в Тель-Авиве.

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим", - заявил Нетаньяху.

По его словам, враг заплатит цену, которую он "никогда раньше не знал".

Также Нетаньяху приказал зачистить от боевиков ХАМАС захваченные населенные пункты и объявил мобилизацию резервистов.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами

В то же время главный представитель армии обороны Израиля, контрадмирал Даниэль Хагари, заявил, что Израиль ведет боевые действия на границе Газы.

В настоящее время армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи захватившего ХАМАС сектора Газа.

Также известно, что погибли не менее 22 человек, ранены - около 300.

Кроме того, 35 израильских военных попали в плен.

Также сообщается, что ХАМАС смог обойти израильскую ПВО "Железный купол" и попасть ракетами по электростанции "Рутенберг", второй по размерам в стране. ТЭС расположен в городе Ашкелон на побережье Средиземного моря.

Отмечается, что Израиль перекрыл границы с Иорданией и ведущие на юг автотрассы, где сейчас происходят боевые действия.

Посольство Украины в Израиле рассказало, как действовать украинцам

В то же время посольство Украины в Израиле призвало украинцев следовать инструкциям местных властей и объяснило, как действовать в связи с началом войны с палестинцами.

"В связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Граждан Украины призывают внимательно относиться к таким предупреждениям, как сигнал сирены в случае обстрелов, и следовать инструкциям местных властей. При включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

На своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.

В частности, он добавил, что украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. Украинское посольство находится на контакте с местными властями.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.