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Израиль находится в состоянии войны. Нетаньяху пообещал, что противник "заплатит высокую цену": что известно
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны", а не в формате операции, и пообещал, что противник "заплатит высокую цену".
Об этом пишет Times of Israel.
Нетаньяху объявил о войне
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о войне.
Глава израильского правительства выступил с обращением к нации из правительственного комплекса Кирия в Тель-Авиве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим", - заявил Нетаньяху.
По его словам, враг заплатит цену, которую он "никогда раньше не знал".
Также Нетаньяху приказал зачистить от боевиков ХАМАС захваченные населенные пункты и объявил мобилизацию резервистов.
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами
В то же время главный представитель армии обороны Израиля, контрадмирал Даниэль Хагари, заявил, что Израиль ведет боевые действия на границе Газы.
В настоящее время армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи захватившего ХАМАС сектора Газа.
Также известно, что погибли не менее 22 человек, ранены - около 300.
Кроме того, 35 израильских военных попали в плен.
Также сообщается, что ХАМАС смог обойти израильскую ПВО "Железный купол" и попасть ракетами по электростанции "Рутенберг", второй по размерам в стране. ТЭС расположен в городе Ашкелон на побережье Средиземного моря.
Отмечается, что Израиль перекрыл границы с Иорданией и ведущие на юг автотрассы, где сейчас происходят боевые действия.
Посольство Украины в Израиле рассказало, как действовать украинцам
В то же время посольство Украины в Израиле призвало украинцев следовать инструкциям местных властей и объяснило, как действовать в связи с началом войны с палестинцами.
"В связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - говорится в сообщении посольства.
Граждан Украины призывают внимательно относиться к таким предупреждениям, как сигнал сирены в случае обстрелов, и следовать инструкциям местных властей. При включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.
На своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.
В частности, он добавил, что украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. Украинское посольство находится на контакте с местными властями.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.