В ООН відреагували на напад ХАМАСу на Ізраїль

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засуджує напад палестинського "Ісламського руху опору" (ХАМАС), що контролює сектор Газа, на ізраїльські міста, включаючи запуск по них тисяч ракет, внаслідок чого загинуло банато ізраїльських мирних жителів і сотні отримали поранення.

"Генсек вражений повідомленнями про напади та викрадення цивільних осіб з їхніх власних будинків, глибоко стурбований долею цивільного населення та закликає до максимальної стриманості", – йдеться у повідомленні прес-служби всесвітньої організації.

Цивільні особи, як зазначається у заяві, мають завжди користуватися повагою та захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права. Гутерріш також висловив глибоке співчуття сім'ям загиблих та закликав до негайного звільнення всіх викрадених.

Він закликав докласти максимум дипломатичних зусиль, щоб уникнути подальшого розповсюдження вогню. За словами генсека ООН, насильство не може забезпечити вирішення конфлікту, мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів, які ведуть до створення двох держав.

Спеціальний координатор ООН із близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд також рішуче засудив напад на ізраїльські міста та селища, розташовані поблизу сектору Газа, а також ракетний обстріл Ізраїлю бойовиками ХАМАСу.

Ці події, за словами представника ООН, призвели до жахливих сцен насильства, а також до численних жертв і поранень ізраїльтян, багато з яких, як передбачається, були викрадені і вивезені в сектор Газа. Як підкреслив Веннесланд, ці "огидні напади на мирних жителів мають бути негайно припинені".

Він повідомив, що перебуває у тісному контакті з усіма зацікавленими сторонами і закликає їх проявляти "максимальну стриманість, захищати громадянське населення" та "відійти від краю небезпечної прірви".

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що "шокований і вражений" повідомленнями про невиборчі запуски сотень, а то й тисяч ракет палестинськими озброєними групами по Ізраїлю, а також новинами про взяття в заручники ізраїльських цивільних осіб.

Глава УВКПЛ зазначив, що ця атака має "жахливий вплив на ізраїльське громадянське населення", підкресливши, що воно ні за яких умов не повинно ставати об'єктом нападу.

У свою чергу, через загибель людей в результаті ударів у відповідь по густонаселеному сектору Газа Тюрк закликав Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів, аби уникнути жертв серед палестинського мирного населення.

"Я закликаю до негайного припинення насильства та закликаю всі сторони та ключові країни регіону до деескалації, щоб уникнути подальшого кровопролиття", – заявив верховний комісар ООН з прав людини.

Атака ХАМАСу на Ізраїль

Нагадаємо, що 7 жовтня, крім масованих ракетних обстрілів ізраїльської території, бойовики ХАМАСу прорвали бар'єр між нею і сектором Газа, захопили КПП "Ерец", вбивши тамтешніх військових і вдерлися до низки населених пунктів південної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, вони, зокрема, розстрілювали мирних жителів на вулицях, вривалися в житлові будинки і викрадали заручників. Серед захоплених є й ізраїльські військові.

Втім, вже за кілька годин ізраїльська авіація почала завдавати ударів по місту Газа, знищивши, зокрема, дві висотні будівлі, де розміщувалися, як повідомляється, структури ХАМАСу. У відповідь із сектора Газа ввечері суботи відбувся новий масований ракетний обстріл найбільш густонаселеної центральної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, на ракетних ударів зазнали міста Тель-Авів, Бат-Ям і Рішон-ле-Ціон.

Посольство України при цьому заявило про відсутність технічної можливості евакуювати громадян як із ізраїльської, так і палестинської території. У диппредставництві лише закликали зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення поінформованості про свою безпеку.