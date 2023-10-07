Зеленський відреагував на події в Ізраїлі: прояв терору засуджуємо

Президент України Володимир Зеленський засудив тероризм з боку палестинців та звернувся з підтримкою до ізраїльського народу.

Про це глава держави написав у Телеграм.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені", - зазначив президент.

Він зауважив, що ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу.

"Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу. Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

"Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації. Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", - заявив президент.

Він додав, що усі громадяни України, які перебувають у зоні небезпеки, мають уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

"Будь ласка, бережіть себе! МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тисячі ракет.