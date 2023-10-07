Зеленский отреагировал на войну в Израиле: проявление террора осуждаем

Президент Украины Владимир Зеленский осудил терроризм со стороны палестинцев и выразил поддержку израильскому народу.

Об этом глава государства написал в Телеграмме.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - отметил президент.

Он отметил, что нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира.

"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - заявил президент.

Он добавил, что все находящиеся в зоне опасности граждане Украины должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и внимательно следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Созданный оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", - отметил Зеленский.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.