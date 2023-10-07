Возможности эвакуировать украинцев из Израиля и Палестины нет – посол

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечает, что сейчас нет технической возможности для граждан Украины эвакуироваться из Израиля или Палестины. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Технической возможности нам эвакуировать людей нет. Поэтому, как сказал ранее президент, и посольство по этому поводу давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать поступающие от местного правительства команды и четко их придерживаться", - отметил дипломат.

При этом он подверг сомнению целесообразность такой эвакуации для некоторых украинцев, которым пришлось бы возвращаться в регионы, находящиеся под угрозой атак со стороны России.

"Когда нас спрашивают, можно ли эвакуироваться в Украину, и женщина, которая сейчас переживает в секторе Газа, спрашивает об этом – она рождена, и ее семья проживает в Харькове – я думаю, что это будет не большая безопасность для нее сейчас вернуться в Харьков", - указал Корнийчук.

Посол сообщил, что обращения за помощью поступают от украинцев и с израильской, и с палестинской стороны. По его словам, в секторе Газа проживают около 1 тысячи граждан Украины, состоящих на консульском учете.

"Нам приходилось их эвакуировать во время последнего нападения два года назад. Обращения идут постоянно, мы стараемся помогать гражданам в режиме реального времени... Наши консулы работают как в Палестине, так и на территории Израиля 24/7", - подчеркнул он.

По словам дипломата, несколько семей обратились за помощью в связи с тем, что их авиарейсы из Израиля были отменены, и они боятся возвращаться на юг страны. Для них были найдены частные спонсоры, оплатившие пребывание в гостинице в Тель-Авиве, который обстреливается меньше.

"Конечно, катастрофа огромная, и никто ее не ожидал. Самая большая проблема – в том, что израильская сторона к ней не была готова. Я думаю, что выводы будут делаться разные", - добавил он.

Корнийчук подчеркнул, что сейчас, когда идет острая стадия конфликта, не стоит говорить о причинах, но напомнил, что "нынешнее правительство особенно тем, что в него входят праворадикалы и ультраортодоксы, у которых были сложные отношения с Палестинской автономией с первого дня, и взаимные обвинения продолжаются постоянно".

"Я не хочу сейчас это комментировать, поскольку это горячая фаза, и мы понимаем, что это такое. Мы сочувствуем оказавшимся в беде израильтянам. Мы сочувствуем нашим гражданам, находящимся на территории Палестинской автономии, и стараемся им всячески помочь. Думаю, что ближе к вечеру мы будем понимать ситуацию лучше", – сказал дипломат, выразив уверенность, что израильское правительство в ближайшее время полностью возьмет ситуацию под контроль.

Что посольство советует делать украинцам

Ранее в субботу в посольстве сообщили, что в связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения осведомленности о собственной безопасности.

"В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", - говорилось в сообщении.

При нахождении в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Для получения дополнительной информации дипломаты призвали следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля https://www.oref.org.il/en.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи +972-546-676-782 или в представительство Украины при Палестинской Национальной Администрации в городе Рамалла по телефону +972-59-823-93 -99.