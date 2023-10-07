ХАМАС выпустил по Израилю тысячи ракет и объявил о начале "великой революции": что происходит (ФОТО, ВИДЕО)

Утром субботы, 7 октября, по центральным и южным районам Израиля нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Есть погибшие и раненые.

Об этом пишет Jerusalem Post.

Отмечается, что ХАМАС объявил о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля.

Сегодня в Израиль было выпущено больше 2000 тысяч ракет. Под удар попали юг и центр страны, включая Тель-Авив.

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Также в страну проникло неизвестное количество боевиков. В некоторых городах идут уличные бои с ними.

Известно, что идут уличные бои на юге Израиля (в частности, в городе Сдерот), есть данные о погибших израильских военных, а также взятых в плен.

Боевики исламистских организаций ХАМАС и "Исламский джихад" захватили целые дома и многих заложников в населенных пунктах страны в 7-10 км от границы с сектором Газа.

Сообщается о "большом количестве" погибших. У медиков нет возможности оказать помощь многим раненым.

Власти просят граждан не покидать укрытий и безопасных мест, для пострадавших от бомбардировок развернуты временные убежища.

Армия Израиля заявила о готовности к войне и объявила широкомасштабный сбор резервистов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание представителей службы безопасности.

Также израильская авиация начала удары по сектору Газа.

Тем временем в ХАМАСе заявили о начале "великой революции" и призвали арабов, живущих в Израиле и вокруг него, к ней присоединиться.

Как пишет Al Jazeera, израильская армия потеряла контроль над одной из своих баз на границе с сектором Газа, количество жертв среди гражданского населения увеличивается.

Сообщается, что боевики движения ХАМАС также захватили полицейский участок в городе Сдерот и взяли в плен военных израильской армии (количество неизвестно).

Кроме того, местные жители распространяют видео и фото, где видно, что боевики расстреливают гражданских жителей и автомобили.

Заметим, боевые действия начались в 50-ю годовщину начала масштабной арабо-израильской войны, известной как конфликт "Судного дня".