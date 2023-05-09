Израиль ликвидировал трех лидеров Исламского джихада

Израильские силы во вторник, 9 мая, ликвидировали троих командиров Исламского джихада в результате авиаударов в сектору Газа. Об этом сообщает Reuters.

Исламский джихад идентифицировал убитых командиров, как Джихада Ганнама, Халила Аль-Бахтини и Тарека Изелдина. Вероятно, речь идет о спонсируемой Ираном группе, внесенной в списки наблюдения за террористами в странах Запада.

По информации агентства, также, вероятно, могли погибнуть 10 мирных жителей. Израильские военные заявили, что изучают сообщения о гибели гражданского населения, но пока не дали комментарии.

Израиль закрыл дороги в израильских городах вблизи сектора Газа, власти просят жителей держаться поближе к бомбоубежищам и заявили и вызвали часть резервистов. В стране ожидается, что конфликт может обостриться.

Масштабы любой эскалации могут зависеть от того, примут ли участие боевики ХАМАС, как это было в войне 2021 года.

Напомним, что недавно армия Израиля нанесла авиаудары по двум тоннелям и двум объектам по производству оружия, принадлежащим палестинской группировке ХАМАС в Ливане и Секторе Газе. Однако за день до этого Израиль подвергся массовым ракетным атакам со стороны Ливана. Обстрелы стали самыми массовыми для страны за последние 20 лет. С юга Ливана по северу Израиля было выпущено не менее 34 ракет.