Израиль нанес удары по ХАМАС в Ливане и Газе в ответ на ракетные обстрелы

7 апреля армия Израиля нанесла авиаудары по двум тоннелям и двум объектам по производству оружия, принадлежащим палестинской группировке ХАМАС в Ливане и Секторе Газа.

Об этом пишет Reuters.

Громкие взрывы прогремели в разных районах Газы, поскольку Израиль заявил, что его самолеты поразили цели, включая тоннели и фабрики по производству оружия ХАМАС, контролирующего заблокированную южную прибрежную полосу в районе городов Бейт-Ханун и Хан-Юнис.

С приближением рассвета военные заявили, что они также нанесли удары по объектам ХАМАС на юге Ливана, а местные жители сообщили о трех громких взрывах.

Два источника в ливанских службах безопасности сообщили, что удар пришелся на небольшое сооружение на сельскохозяйственных угодьях вблизи района, откуда ранее были запущены ракеты. Сообщений о пострадавших пока нет.

Эти удары явились ответом на ракетные обстрелы из Ливана северных районов Израиля, в которых израильские чиновники обвинили ХАМАС. Военные заявили, что 34 ракеты были запущены из Ливана, 25 из которых были перехвачены системами ПВО. Это было самое большое подобное нападение с 2006 года, когда Израиль вел войну с движением Хезболла.

"Мы нанесем удар по нашим врагам. Они заплатят за свою агрессию", – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху после заседания кабинета безопасности.

Когда израильские самолеты нанесли удары по Газе, в ответ были выпущены ракетные залпы, а в израильских городах в приграничных районах раздались сирены, однако сообщений о серьезных потерях не поступало.

Трансграничные удары произошли на фоне эскалации противостояния из-за рейдов израильской полиции в комплексе мечети Аль-Акса в Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году совпадает с еврейским праздником Пасхи.

"Мы считаем сионистскую оккупацию полностью ответственной за серьезную эскалацию и вопиющую агрессию против сектора Газа, а также за последствия, которые повлекут за собой этот регион", — говорится в заявлении ХАМАС.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати опубликовал заявление, в котором осудил любые военные операции с его территории, угрожающие стабильности. Ранее в четверг, перед тем, как были запущены ракеты, чиновник Хезболлы Хашем Сафидин заявил, что любое вторжение в Аль-Аксу "разожжет весь регион".

Палестинские группировки в Ливане, присутствовавшие в лагерях для беженцев, в прошлом хаотично вели огонь по Израилю. Но после войны с Хезболлой в 2006 году в пограничной зоне царит в основном покой.

Государственный департамент США осудил запуск ракет из Ливана и предварительные удары из Газы и заявил, что Израиль имеет право защищаться.

Отметим, Израиль 6 апреля подвергся массовым ракетным атакам со стороны Ливана. Обстрелы стали самыми массовыми для страны за последние 20 лет. С юга Ливана по северу Израиля было выпущено не менее 34 ракет.