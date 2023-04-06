Наймасовіша ракетна атака Ізраїлю за 20 років - ЗМІ

Ізраїль зазнав масових ракетних атак з боку Лівану. Обстріли можуть стати наймасовішими для країни за 20 років. Про це повідомило видання Times of Israel.

За словами ізраїльських офіційних осіб, з півдня Лівану по півночі Ізраїлю було випущено щонайменше 34 ракети.

В Армії оборони Ізраїлю повідомляють, що 25 ракет перехопили системою "Залізний купол", п'ять впали на ізраїльській території. В результаті цього двоє осіб отримали легкі поранення. Ще чотири ракети "зникли" у невідомій локації.

Шиїтське ісламістське угруповання "Хезболла", яке базується в Лівані, заперечує свою причетність до обстрілу.

Інші джерела стверджують, що за ударами можуть стояти " Палестинські угруповання".

Ракетні удари відбулися на тлі загострення напруженості після кількох днів обстрілів із сектору Гази, зіткнень у мечеті Аль-Акса, а також ймовірного запуску безпілотника іранського виробництва з Сирії.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ухвалив рішення скликати військово-політичний кабінет для оцінки ситуації на півночі країни.

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages from Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2023

Через ракетний обстріл в Ізраїлі був закритий повітряний простір для цивільних рейсів.

Як зазначають у виданні, ця атака може стати найбільшою за кількістю ракет, випущених з Лівану з часів війни 2006 року. Тоді по Ізраїлю випущені тисячі ракет. У серпні 2021 року Хезболла випустила 19 ракет по півночі Ізраїлю.

Зазначимо, 5 квітня 2023 року поліція Ізраїлю увірвалася до мечеті Аль-Акса, намагаючись розігнати молитовний натовп. За даними палестинського Червоного Хреста, семеро палестинців постраждали від гумових куль та ударів ізраїльських поліцейських.

Нагадаємо, 27 березня 2023 року в Ізраїлі розпочалися масові протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта, який закликав уряд припинити законодавчі зусилля щодо зміни судової системи. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху прийняв рішення звільнити Галланта після того, як він попередив, що плани змінити судову систему несуть "явну, безпосередню та відчутну загрозу безпеці держави", і закликав припинити ці зусилля.